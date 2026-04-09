Совмин обновил списки профессий с досрочной пенсией

В ведомстве уточнили, что предусматриваются два списка профессий: № 1 — охватывает подземные работы, а также работы с особо вредными и особо тяжелыми условиями; № 2 — касается работ с вредными и тяжелыми условиями труда (они менее опасны, чем в первом списке).
По сравнению с предыдущей редакцией, которая была утверждена в 2005 году, списки сократились более чем на 800 профессий и должностей, которые больше не актуальны.
«Исключены профессии и должности, утратившие актуальность», — говорится в сообщении.
В Минтруда пояснили, что исключению из списков подлежали позиции, больше не применяющиеся в экономике либо нигде не подтвердившие вредность по итогам аттестации рабочих мест, а также получавшие в течение несколько лет оценку «оптимальные или допустимые» условия труда.
Из первого списка во второй перенесено 15 профессий, работа по которым больше не предполагает особо опасные условия труда. Также произведена перегруппировка разделов: профессии из третьего раздела, который упразднен в обоих списках, перемещены в разделы I и II с привязкой к конкретным производствам и показателям.
Кроме того, наименование профессий, должностей, производств и кодов приведено в соответствие с действующими квалификационными справочниками. С учетом правоприменительной практики уточнены формулировки, чтобы минимизировать споры о «вредности» конкретных работ.
Минтруда также подчеркивает, что внеочередная аттестация рабочих мест не потребуется, если она проведена до 1 июля 2026 года. В таком случае ее результаты будут действительны до окончания срока аттестации.