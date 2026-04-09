Минздрав сказал, сколько иностранных лекарств остается в продаже в Беларуси

Минздрав сказал, сколько еще иностранных лекарств продается в Беларуси после снижения объемов.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве здравоохранения рассказали, сколько иностранных лекарств остается в продаже в Беларуси, сообщили на «Беларусь 1».

По словам заместителя министра здравоохранения Александра Старовойтова, в Беларуси ежегодно снижается доля продаж иностранных препаратов.

Так, за последние два года белорусскими фармпредприятиями был освоен выпуск 122 новых лекарств. И число осваиваемых к выпуску новых медпрепаратов продолжает расти. Это обеспечивают восемь государственных заводов, из которых шесть заняты непосредственно выпуском препаратов. Всего же в республике лицензии на выпуск лекарств есть у 52 субъектов, также реализуются 15 инвестиционных проектов.

— В Беларуси на белорусские препараты приходится более 50% розничной торговли. В больницах их доля составляет более 80%, объяснил Старовойтов.

Кроме того, из 4000 различных видов лекарств, которые представлены на белорусском рынке, 1700 позиций выпускают в республике.

— Наши препараты ничем не отличаются от зарубежных аналогов, — констатировал представитель Минздрава.

