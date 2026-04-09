Минздрав сказал, сколько иностранных лекарств остается в продаже в Беларуси

Так, за последние два года белорусскими фармпредприятиями был освоен выпуск 122 новых лекарств. И число осваиваемых к выпуску новых медпрепаратов продолжает расти. Это обеспечивают восемь государственных заводов, из которых шесть заняты непосредственно выпуском препаратов. Всего же в республике лицензии на выпуск лекарств есть у 52 субъектов, также реализуются 15 инвестиционных проектов.