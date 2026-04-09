В Минстрое России подвели итоги работы стройкомплекса за 2025 год и обозначили стратегические приоритеты развития

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал о текущих вызовах и задачах для достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни: “Прошлый год стал первым годом работы по новому нацпроекту “Инфраструктура для жизни”. Все запланированные показатели выполнены. Это результат огромного коллективного труда! Строительная отрасль остается одним из драйверов экономики. Так, вклад отрасли в ВВП составил почти 22 трлн рублей. Мы построили 150 млн кв. м недвижимости — это наибольший объем за всю новейшую историю России. Никогда, даже в Советском Союзе, столько не строили. С 2019 года введено 685 млн кв. м жилья. Задача до 2030 года — обновить треть жилищного фонда страны и повысить среднюю обеспеченность жильем до 33 кв. метров на человека. Хочу сказать спасибо коллегам за проделанную работу. Отдельная благодарность всей команде Минстроя России. При этом перед нами стоят масштабные вызовы, расслабляться некогда. Надо работать дальше, наращивать темпы и внедрять новые решения”.