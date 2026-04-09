В Минстрое России подвели итоги работы стройкомплекса за 2025 год и обозначили стратегические приоритеты развития

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Состоялось совместное заседание коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни».
В мероприятии приняли участие Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», Глава (Раис) Республики Татарстан Рустам Минниханов, председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин, Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, главы регионов и федеральных органов власти, руководители отраслевых и общественных организаций, подведомственных учреждений и структурных подразделений Минстроя России.
Участники обсудили итоги работы, перспективы развития строительной отрасли и ЖКХ, внедрение цифровых технологий, цифровую трансформацию, а также механизмы сокращения инвестиционно-строительного цикла для достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил, что столь масштабное мероприятие впервые проходит в новом, а точнее — историческом здании Министерства, которое было возведено в 1930-е годы для Академии жилищно-коммунального хозяйства и долгое время находилось в ведении органов управления строительством и ЖКХ, в том числе — Наркомстроя СССР.
Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал о текущих вызовах и задачах для достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни: “Прошлый год стал первым годом работы по новому нацпроекту “Инфраструктура для жизни”. Все запланированные показатели выполнены. Это результат огромного коллективного труда! Строительная отрасль остается одним из драйверов экономики. Так, вклад отрасли в ВВП составил почти 22 трлн рублей. Мы построили 150 млн кв. м недвижимости — это наибольший объем за всю новейшую историю России. Никогда, даже в Советском Союзе, столько не строили. С 2019 года введено 685 млн кв. м жилья. Задача до 2030 года — обновить треть жилищного фонда страны и повысить среднюю обеспеченность жильем до 33 кв. метров на человека. Хочу сказать спасибо коллегам за проделанную работу. Отдельная благодарность всей команде Минстроя России. При этом перед нами стоят масштабные вызовы, расслабляться некогда. Надо работать дальше, наращивать темпы и внедрять новые решения”.
Вице-премьер подчеркнул: необходимо завершить работу по упрощению градостроительных планов и мастер-планов. Кроме того, требуется продолжить внедрение типовых проектов, особенно при строительстве социальных объектов, и создавать региональные центры компетенций, перенимая лучший опыт Москвы по сокращению процедур и переходу на типовую документацию.
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в рамках своего доклада подвёл итоги первого года реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и обозначил дальнейшие направления развития отрасли для достижения национальных целей к 2030 году: «Все результаты строительной отрасли и ЖКХ достигнуты благодаря поддержке Президента России и Правительства РФ, а также совместной работе сенаторов Совета Федерации и депутатов Госдумы, Комиссии Госсовета, институтов развития, регионов и отраслевого сообщества. Прошлый год стал первым годом реализации нового национального проекта “Инфраструктура для жизни”. По его результатам достигли всех установленных целей».
По абсолютному вводу жилья Министр отметил Москву, Московскую область, Краснодарский край, Ленинградскую область и Республику Татарстан. По ежегодной динамике — Магаданскую область, Республики Тыва, Хакасия, Алтай и Чукотский автономный округ.
Один из ключевых вопросов — стоимость строительства. Помимо проектных и строительно-монтажных работ, значительную долю занимают выкуп земельных участков и обслуживание кредитов. Министр призвал регионы держать на усиленном контроле вопросы стоимости стройматериалов, логистики, обеспеченности трудовыми ресурсами и технологического присоединения.
Важным инструментом повышения доступности жилья остаётся семейная ипотека — Правительство РФ ведёт работу по корректировке её условий. Кроме того, отдельным стратегическим приоритетом стало развитие индивидуального жилищного строительства. По итогам 2025 года достигнут рекордный ввод — 63,5 млн кв. м индивидуальных домов, что стало возможным благодаря реализуемым мерам поддержки ИЖС.
Продолжает набирать обороты механизм комплексного развития территорий. Министр отметил регионы-лидеры: Кемеровскую область, Чеченскую Республику, Республику Бурятия и Пермский край. Для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью с 2025 года предусмотрена федеральная поддержка: завершено строительство 4 объектов, ещё 24 в работе. Прорабатывается масштабирование КРТ на иные территории, а также возможность предоставления инвесторам без торгов свободных несмежных участков под инфраструктуру. Улучшение жилищных условий граждан в 2025 году коснулось 4,3 млн семей (9,4 млн человек), в том числе за счёт семейной ипотеки — 543,5 тыс. семей. За последние три года в семьях после получения мер поддержки родилось около 525 тыс. детей — 14% от всех рожденных в стране.
Продолжается работа по обновлению жилищного фонда. В рамках нового нацпроекта до 2030 года необходимо переселить 333 тыс. граждан из 5,9 млн кв. м непригодного жилья. Министр призвал регионы активнее привлекать внебюджетные источники и использовать механизм КРТ.
В сфере капитального ремонта совершенствуются механизмы регулирования, предоставляя регионам более гибкое управление программами. Проведение обследования технического состояния домов позволяет синхронизировать сроки и виды работ с реальными потребностями. Эффективные практики сформированы в Ханты-Мансийском автономном округе, Тульской области и Чувашской Республике.
«Неотъемлемая и важнейшая часть обновления жилищного фонда — замена лифтов. В 2025 году заменено 19,9 тыс. лифтов, но до 2030 года необходимо заменить ещё 99 тыс., в том числе на спецсчетах — 40,2 тыс. лифтов. Ключевой федеральный механизм — списание ⅔ бюджетных кредитов — планируют использовать 36 регионов на сумму 82,4 млрд рублей. Уже 33 региона ввели дифференцированные взносы на капремонт в зависимости от наличия лифтов. Прошу руководителей регионов активно использовать и тиражировать эту положительную практику», — подчеркнул Ирек Файзуллин.
Большой вклад в развитие регионов вносят механизмы «Инфраструктурного меню». На новые проекты с началом реализации в 2025 году выделено около 682,3 млрд рублей казначейских инфраструктурных кредитов. Использование льготных инструментов (ИБК, КИК, ФНБ) позволяет сдерживать рост тарифов. Механизм «инфраструктурных облигаций», реализуемый совместно с ДОМ.РФ, позволил ввести 34 объекта, в том числе в 2025 году — 15 объектов: дорога в Татарстане, трамвайная сеть в Санкт-Петербурге, путепровод в Амурской области. В 2026 году планируется завершить ещё 21 объект.
Одним из ключевых направлений остаётся улучшение качества коммунальных услуг. Эта работа ведётся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Успешная реализация проектов отмечена в Саратовской, Псковской и Свердловской областях. В этом году будут подведены первые итоги исполнения меморандумов, заключённых с регионами. Параллельно совершенствуются механизмы регулирования для привлечения инвестиций. Закреплена обязательность утверждения инвестиционных программ для ряда регулируемых организаций — новые требования вступают в силу с 1 сентября. Совместно с Минэкономразвития проработаны подходы к усилению контроля за концессионными соглашениями.
Ирек Файзуллин отметил успешное прохождение отопительного периода 2025 — 2026 годов. Несмотря на сложную зиму, он прошёл без серьёзных эксцессов. Министр поблагодарил регионы и ресурсоснабжающие организации, но призвал уже сейчас начинать подготовку к следующему периоду: обеспечить нормативные запасы топлива, своевременный ремонт, врезку блочно-модульных котельных, подключение тепловых сетей.
Отдельное внимание уделено деятельности жилищных инспекций. Принят закон о гарантирующей управляющей организации. Для управляющих компаний закреплена обязанность отчитываться перед собственниками, введены дополнительные требования к персоналу и материально-техническому обеспечению. Оптимизированы функции жилищного надзора: исключены несвойственные функции, предоставлено право инициировать проверки исполнения предписаний без согласования с прокуратурой.
Приоритетным инструментом повышения качества городской среды остаётся федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Обновлённые пространства стали частью повседневной жизни 130 млн жителей. Реализация проектов-победителей Всероссийского конкурса создала более 30 тыс. рабочих мест и 6,9 тыс. объектов коммерческой активности. Министр отметил успешные примеры: Свиридовский пруд в Узловой Тульской области, реконструкцию центральной площади в Десногорске Смоленской области, набережную реки Крымза в Самарской области.
В части сокращения инвестиционно-строительного цикла лучшие результаты показали Москва, Сахалинская, Смоленская и Магаданская области, а также Пермский край.
«Главным распорядителям средств поручено предусматривать обязательства по использованию типовой проектной документации. Подготовлен законопроект о внедрении института технико-экономического обоснования для исключения неоптимального проектирования. Кроме того, требуется усилить ответственность саморегулируемых организаций за своих участников и повысить требования к их деятельности — эта работа ведётся совместно с Минэкономразвития», — сообщил Ирек Файзуллин.
По управлению капитальными вложениями планируется переход на принятие решений в электронной форме и включение в реестр (РОКС) всех источников финансирования по объектам государственной собственности.
Глава Минстроя России подчеркнул важность цифровизации отрасли: «Совместный с Минцифры проект ТОР “Управление строительством” объединит существующие информационные системы. С 2025 года развёрнута работа по внедрению искусственного интеллекта. В части ЖКХ разрабатывается ГИС “Объекты коммунальной инфраструктуры” для мониторинга состояния объектов. В ГИС ЖКХ отрабатываются онлайн-голосование на общих собраниях собственников, государственный учёт жилищного фонда, доставка электронных платёжных документов».
Глава Минстроя России отметил ряд значимых достижений в части восстановления воссоединенных регионов. Так, в 2025 году завершено 2 920 объектов, из них 64 — новое строительство. Программа социально-экономического развития новых регионов исполнена на 99,8%, а свободная экономическая зона демонстрирует высокую востребованность — за 2025 год количество её участников увеличилось на 196 инвесторов, планируемый объём инвестиций вырос на 246 млрд рублей, планируемое число работников — на 35 809 человек.
В завершение доклада Ирек Файзуллин рассказал об итогах нормативно-правовой деятельности в сфере строительства и ЖКХ: в 2025 году принято 219 актов: 22 федеральных закона, 146 правительственных актов, 51 приказ Минстроя России.
Глава Республики Татарстан, председатель Комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни» Рустам Минниханов доложил о перспективах развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства: «Сегодня строительный комплекс — один из драйверов экономического роста страны. Вопросы жилья, коммунальной инфраструктуры и пространственного развития находятся в центре постоянного внимания руководства страны. В апреле прошлого года состоялось соответствующее заседание Президиума Госсовета с участием Президента страны Владимира Владимировича Путина. Кроме того, в течение года был проведен ряд стратегических сессий с Председателем Правительства России Михаилом Владимировичем Мишустиным по курируемым нашей комиссией вопросам. Важно продолжить обсуждение актуальных вопросов отрасли, а также обеспечить неукоснительное исполнение решений, в том числе принятых на указанных мероприятиях».
Говоря о модернизации ЖКХ, Рустам Минниханов указал на необходимость установления регионами единых требований к технической политике ресурсоснабжающих организаций. Он подчеркнул, что качественное планирование модернизации возможно только при наличии полной цифровой картины сетевого хозяйства. Аналогичный проект по оцифровке существующих инженерных сетей запущен в Республике Татарстан.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сделал акцент на внедрении искусственного интеллекта и рассказал об успешных практиках цифровизации в регионе: «Цифровая трансформация не имеет границ. Её главный смысл — чтобы человеку было комфортнее жить. В Липецкой области мы создаём свои IT-продукты и видим, как эти проекты помогают людям быстрее решать проблемы в ЖКХ, делают более прозрачной работу управляющих компаний и дают власти возможность оперативно реагировать на сигналы граждан. Искусственный интеллект у нас внедряется фактически во все сферы. В каждом министерстве есть своя команда цифровизации. Десятки решений работают ежедневно, ещё более двадцати проектов — на стадии внедрения».
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал об опыте региона по сокращению инвестиционно-строительного цикла. Он выделил несколько приоритетных направлений: «Организовали переход на предоставление услуг для застройщиков в электронном формате. Например, онлайн можно получить разрешительную документацию. Растёт число территорий, где можно оформить электронное заявление на предоставление земельного участка для строительства в аренду. В Прикамье при строительстве важных социальных объектов — в первую очередь школ и больниц — используются типовые проектные решения. Благодаря этому экономится до нескольких месяцев строительного цикла. Кроме того, удалось существенно ускорить проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации — сроки сокращены более чем на 40%. Весь комплекс принятых мер уже дал результаты. Продолжим пересматривать регламенты для улучшения позиций региона».
Председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин отметил: «Конструктивное взаимодействие Минстроя России с профессионалами отрасли и общественностью, которых объединяет Общественный совет, позволяет качественно решать социально значимые задачи. Более того, по отдельным направлениям наблюдается существенный прогресс в реализации поставленных перед ведомством целей».
Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов представил результаты опросов и мониторингов, которые Президентское движение ведет по темам жилья и коммунального хозяйства, а также рассказал о ключевых вопросах, поступающих на прямую линию Главы государства: «За последние годы Правительство страны очень много сделало в плане развития инфраструктуры. Наиболее позитивные изменения по сравнению с другими нацпроектами граждане отмечают в благоустройстве городской среды и состоянии дорог. Среди важных для людей вопросов, которые, по мнению наших экспертов движения, следует решать в первую очередь — расширение для жителей возможностей по участию в управлении жилищным фондом, повышение контроля за качеством капремонта и содержанием парков и скверов и других комплексов, построенных по федеральной программе благоустройства, защита семей, вложивших средства в ИЖС и пострадавших от недобросовестных подрядчиков. Также стоит обратить внимание на приоритизацию восстановления объектов в новых регионах с учетом запросов жителей и оперативной ситуации».
По итогам заседания было предложено собрать лучшие практики для создания единой управленческой базы, которую впоследствии возможно тиражировать на все регионы РФ. Предложения, высказанные на заседании Коллегии, будут рекомендованы для последующего включения в повестку работы Президиума Государственного совета РФ с участием Президента страны.
Ранее в рамках мероприятия состоялся обход уличной экспозиции. Гости ознакомились с образцами дорожно-строительной, ремонтной и коммунальной техники, представленной на открытой площадке перед зданием Министерства. Большая часть техники предоставлена Комплексом городского хозяйства Москвы.
В обходе приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, Раис Республики Татарстан, председатель комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни» Рустам Минниханов, Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, Президент РСПП Александр Шохин, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин, председатель Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.