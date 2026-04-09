Уровень кредитоспособности Нижегородской области изменился по шкале агентства «Эксперт РА»

По национальной рейтинговой шкале агентства «Эксперт РА» уровень кредитоспособности региона изменился с ruA+ на ruA, сообщили в министерстве финансов Нижегородской области.
Категория А, соответствующая умеренно высокому уровня кредитоспособности/финансовой устойчивости региона с некоторой чувствительностью к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры, осталась прежней, — отмечают в Минфине.
В агентстве связывают некоторое снижение уровня с увеличением госдолга региона.
«Увеличение госдолга, в свою очередь, обусловлено текущей макроэкономической ситуацией, необходимостью покрытия дефицита бюджета, сложившегося в 2025 году, а также увеличением сумм привлекаемых инфраструктурных бюджетных кредитов», — отмечают в министерстве.
Согласно информации, на формирование бюджета актуальная экономическая ситуация влияет всегда.
«Сейчас она непростая и характеризуется жесткой кредитно-денежной политикой профильных федеральных ведомств, высокими процентными ставками. Текущий год нельзя назвать благоприятным по финансовой устойчивости как в целом по стране, так и по большинству регионов», — подчеркнули в региональном Минфине.
Тем не менее, все текущие расходы регионального бюджета покрываются собственными доходами. Привлечение заимствований нужно для направления значительного объема средств на крупные проекты развития Нижегородской области и социальные проекты. Это строительство школ, детских садов, продление линии метро, строительство дорог и так далее.
По информации нижегородского Минфина, долговая нагрузка областного бюджета на 1 апреля 2026 года составляет 75,7%, долговая нагрузка без учета инфраструктурных бюджетных кредитов из федерального бюджета — 52,9%. Данный уровень нагрузки считается экономически безопасным.
Регион в долговой политике планомерно делает акцент именно на долгосрочных бюджетных кредитах из федерального бюджета. В структуре государственного долга на 1 апреля 2026 года 59,9% составляют именно бюджетные кредиты из федерации.
Напомним, что на сегодняшний день регион является абсолютным лидером по объему одобренных инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках инфраструктурного меню — 121,1 млрд рублей. Привлечение федеральных бюджетных кредитов позволяет реализовывать масштабные инфраструктурные проекты уже сейчас, не откладывая развитие региона на потом. Так, уже ведутся продление линии метро в Нижнем Новгороде, строительство дублера проспекта Гагарина и иные проекты.
Обращаем внимание, что в рамках послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил списать ⅔ задолженности регионов по бюджетным кредитам. Это позволит Нижегородской области высвободить значительные средства, предварительно — 46,5 млрд рублей. Часть средств (3,5 млрд рублей) региону уже списана.
В соответствии с Протоколом президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ Нижегородской области согласованы намерения по направлению средств бюджетов субъектов высвобождаемых в результате списания ⅔ задолженности по бюджетным кредитам, что позволит списать в 2026 году 22,2 млрд рублей бюджетных кредитов.
Оставшаяся часть бюджетных кредитов в сумме 20,7 млрд рублей будет списываться по мере проведения фактических расходов на реализацию мероприятий в сфере ЖКХ в ближайшие четыре года.
Дополнительно сообщаем, что нижегородское правительство на своем уровне также списывает муниципалитетам часть бюджетных кредитов. В прошлом году списали 3,3 млрд рублей, основной объем — Нижнему Новгороду (2,8 млрд рублей). Для списания задолженности районы должны были подтвердить, что они потратили заемные средства целевым образом. Самый существенный объем — половину из общей суммы, 1,6 млрд рублей — администрации направили на поддержку участников СВО и их семей.
Напомним, что уровень кредитоспособности ruA регион уже показывал в 2019—2022 гг. Уровень ruA+ фиксировался в 2023—2025 гг..