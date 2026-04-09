В КГД объяснили приостановку операций по счетам в Казахстане

Приостановку операций по счетам в Казахстане объяснил Комитет государственных доходов, который в рамках цифровизации налогового администрирования автоматизирует процессы камерального контроля, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как уточнили в комитете, автоматизация охватывает весь цикл работы с уведомлениями камерального контроля, включая их формирование, контроль исполнения и неисполнения, а также применение соответствующих налоговых мер. Данная работа направлена на минимизацию человеческого фактора, исключение коррупционных рисков и недопущение необоснованного применения мер налогового администрирования.

По информации ведомства, при внедрении новой методики автоматизации выявлена ошибка, в результате которой произошло необоснованное приостановление расходных операций по банковским счетам по отдельным уведомлениям камерального контроля.

«На сегодняшний день указанная ошибка устранена. Проводятся работы по отзыву ранее сформированных распоряжений о приостановлении расходных операций по банковским счетам, часть из которых уже отозвана. Работы будут завершены 10 апреля 2026 года. Комитет государственных доходов приносит извинения за доставленные неудобства и сообщает, что в настоящее время система функционирует в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее КГД сделал важное заявление по блокировке иностранных интернет-платформ в Казахстане.