Понижение кредитного рейтинга региона прокомментировал нижегородский минфин

Уровень финансовой устойчивости Нижегородской области скорректирован из-за роста госдолга и снижения налоговых поступлений в текущих экономических условиях. Об этом сообщили в министерстве финансов Нижегородской области. В ведомстве пояснили, что изменение рейтинга связано с жесткой денежно-кредитной политикой в стране и необходимостью привлекать кредиты для реализации масштабных проектов развития, которые нельзя откладывать «на потом».
Несмотря на изменение индекса, долговая нагрузка региона остается на безопасном уровне. На 1 апреля 2026 года она составляет 75,7%, а без учета льготных федеральных займов — всего 52,9%. При этом область является лидером в России по объему одобренных инфраструктурных кредитов (121,1 млрд рублей), которые идут на строительство метро, дублера проспекта Гагарина, новых школ и детских садов. Важным фактором стабильности станет списание двух третей задолженности по поручению президента РФ: регион планирует высвободить таким образом 46,5 млрд рублей.
В Минфине подчеркнули, что все текущие социальные расходы бюджета полностью покрываются собственными доходами. Практика снижения рейтинга до уровня ruA уже была в 2019—2022 годах и является нормальной реакцией рынка на активную инвестиционную фазу региона. Параллельно область помогает и своим муниципалитетам: в прошлом году районам списали 3,3 млрд рублей долгов, которые были направлены на поддержку участников СВО и их семей.
