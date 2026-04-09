ЦБ заявил о возможности учесть слабые точки в регулировании крипторынка

Международный опыт и изучение разных подходов даст возможность учитывать слабые точки в регулировании криптовалюты в России. Об этом заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
«Когда ты создаешь регулирование уже на основе опыта, в нашем случае достаточно серьезного международного опыта, можешь изучать разные подходы, китайскую модель, американскую модель, ту же самую европейскую модель, то можно учесть те недостатки, слабые точки, которые были выявлены были выявлены не наступить на те же самые грабли и создать ту модель, которая наиболее подходит российскому рынку», — заявил Чистюхин в эфире программы «Инвестиционный час» на Радио РБК.
Чистюхин отметил, что в рамках подготовки законопроекта о правилах будущего регулирования крипторынка в России ЦБ устраивал так называемые «референдумы», встречи с профессионалами крипторынка, чтобы понять их запросы и текущую ситуацию. Регулятор ознакомился с «дополнительными взглядами» относительно того, как могло быть устроено регулирование.
«Если поименно называть вопросы, то это связано с так называемой моделью кастодиальных-некастодиальных кошельков. Это вопросы, связанные с возможностью неквалифицированных инвесторов осуществлять операции с криптовалютами. Это вопросы аналитиков блокчейна, и кто должен это регулировать, должно ли это, в принципе, регулировать. Вопрос налогообложения», — сказал он.
