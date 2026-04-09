Semafor узнал о плане продлить ослабление санкций против российской нефти

Белый дом может продлить исключения из санкций против российской и иранской нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Согласование новой отсрочки может произойти до конца этой недели.

Источник: РБК

Администрация президента США Дональда Трампа может объявить о продлении временных послаблений санкций в отношении российской и иранской нефти. Как сообщает портал Semafor со ссылкой на бывших высокопоставленных чиновников Госдепартамента и Министерства финансов США, отсрочка по российским ограничениям ожидается уже на этой неделе.

13 марта США временно вывели из-под санкций продажу российских нефтепродуктов, загруженных на суда к 12 марта. Аналогичное исключение было сделано для иранской нефти. Срок действия выданных лицензий истекает 11 апреля (для российской нефти) и 19 апреля (для иранской). По информации Semafor, их продление рассматривается как временная мера, призванная сдержать рост цен на бензин в США, где средняя стоимость галлона (3,785 л) достигла $4 — максимального уровня с 2022 года.

Временное ослабление санкций было вызвано сбоями в поставках на мировом энергорынке из-за войны на Ближнем Востоке. Фактическая блокировка Ираном Ормузского пролива, через который проходит до 20% мировых поставок нефти, и атаки на энергетическую инфраструктуру Катара привели к резкому скачку цен.

С начала военной операции цены на бензин в США выросли на 35%. Галлон топлива подорожал более чем на доллар.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше