Semafor узнал о плане продлить ослабление санкций против российской нефти

13 марта США временно вывели из-под санкций продажу российских нефтепродуктов, загруженных на суда к 12 марта. Аналогичное исключение было сделано для иранской нефти. Срок действия выданных лицензий истекает 11 апреля (для российской нефти) и 19 апреля (для иранской). По информации Semafor, их продление рассматривается как временная мера, призванная сдержать рост цен на бензин в США, где средняя стоимость галлона (3,785 л) достигла $4 — максимального уровня с 2022 года.