Semafor узнал о плане продлить ослабление санкций против российской нефти

Администрация президента США Дональда Трампа может объявить о продлении временных послаблений санкций в отношении российской и иранской нефти. Как сообщает портал Semafor со ссылкой на бывших высокопоставленных чиновников Госдепартамента и Министерства финансов США, отсрочка по российским ограничениям ожидается уже на этой неделе.
13 марта США временно вывели из-под санкций продажу российских нефтепродуктов, загруженных на суда к 12 марта. Аналогичное исключение было сделано для иранской нефти. Срок действия выданных лицензий истекает 11 апреля (для российской нефти) и 19 апреля (для иранской). По информации Semafor, их продление рассматривается как временная мера, призванная сдержать рост цен на бензин в США, где средняя стоимость галлона (3,785 л) достигла $4 — максимального уровня с 2022 года.
Временное ослабление санкций было вызвано сбоями в поставках на мировом энергорынке из-за войны на Ближнем Востоке. Фактическая блокировка Ираном Ормузского пролива, через который проходит до 20% мировых поставок нефти, и атаки на энергетическую инфраструктуру Катара привели к резкому скачку цен.
С начала военной операции цены на бензин в США выросли на 35%. Галлон топлива подорожал более чем на доллар.
