Ситуацию в химпромышленности и металлургии обсудили на оперштабе по социально-экономическому развитию Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области, секретарь Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин провел заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивости социально-экономического развития региона, посвященное состоянию химической промышленности и металлургии.
«В настоящее время в регионе складывается достаточно стабильная социально-экономическая ситуация. Но при этом в некоторых сферах она более напряженная. В отраслях, обсуждение по которым вынесено в этот раз на штаб, — а это химия и металлургия — спад продолжается с прошлого года. В чем причины и какие конкретно предприятия на это повлияли, мы должны обсудить на оперштабе», — сказал Глеб Никитин.
В заседании приняли участие заместитель губернатора Егор Поляков, министры областного правительства, руководители предприятий Нижегородской области.
О ситуации в химической отрасли рассказал заместитель министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Александр Соловьев. Он сообщил, что по итогам 2025 года индекс промышленного производства в отрасли составил 88,7%. Снизилась прибыль, выросла закредитованность химических производств.
«Химическая промышленность — это одна из основных отраслей промышленности Нижегородской области. Ее вклад — порядка 9,5 процента. Спад химического производства в 2025 году обусловлен в основном внешними причинами, также негативно влияет снижение количества заказов в смежных отраслях — в автомобилестроении, в частности. Внешнеэкономическим фактором выступает конкуренция со стороны Китая. На ситуацию влияет, кроме всего прочего, рост кредиторской задолженности и проблемы с ликвидностью некоторых предприятий», — отметил Александр Соловьев.
При этом, как подчеркнул замминистра, в 2026 году подавляющее большинство крупных и средних предприятий отрасли остается прибыльным.
Что касается металлургии, то здесь ситуация сложнее. Индекс промышленного производства по отрасли за прошлый год ставил 72,9%, и пока он не показывает рост.
«Основные показатели финансовой деятельности 11 крупных предприятий металлургического комплекса региона говорят о том, что 80 процентов из них по итогам 2025 года сократили объем производства. Предприятия, где выпуск продукции сократился более чем на 40 процентов, закончили год с убытком. Хочу отметить, что для некоторых муниципалитетов предприятия металлургии определяют развитие всей территории. Негативная динамика объясняется как внутренними, так и внешними факторами», — сообщил Александр Соловьев.
По итогам заседания штаба Глеб Никитин поручил проработать с федеральными структурами возможности адресной поддержки металлургическим предприятиям, а также продолжить активный мониторинг ситуации на химических предприятиях.
