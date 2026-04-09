Свердловские работодатели вошли в список Forbes

В списке «Лучшие работодатели для молодежи — 2026» по версии Forbes числятся свердловские компании. В общей сложности в лист вошли 50 наименований предприятий. В них работает большая доля молодых специалистов. В возрасте от 28 лет до 21 года.
Представлены категории «платина», «золото», а также «серебро». Список составляли в зависимости от баллов. Внутри категорий места компаниям не присваивали. Аналитики учитывали социальную политику, условия труда, карьерный рост.
«Золотую» категорию присвоили Группе НЛМК, которую на Среднем Урале представляет ВИЗ-Сталь и ВИЗ.
К «серебряным» отнесли бренд одежды 12STOREEZ, созданный в Екатеринбурге. В эту же категорию вошло предприятие «ЭН+ Груп». В нее входит объединенная компания «Русал». Предприятия работают на территории Свердловской области.