Пермский край выступил с инициативой по размещению АЗС у водоемов

В Законодательное собрание Пермского края потупила инициатива о разрешении строительства и реконструкции АЗС у воды. Краевой парламент направит законодательную инициативу в Госдуму РФ.
В пояснительной записке указано, что в границах водоохранных зон запрещено строить новые и реконструировать действующие АЗС. Эти ограничения не позволяют проводить их модернизацию, внедрять современные технологии, снижающие риски негативного воздействия на окружающую среду.
«Законопроект предлагает разрешить строительство, реконструкцию и эксплуатацию АЗС в границах водоохранных зон на территории городских округов, где наиболее остро ощущается потребность в строительстве заправок», — пояснила пресс-служба краевого парламента.
Одним их условий разрешения предлагают сделать наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы, а также оборудование автозаправочных станций необходимыми очистными сооружениями.
Проект федерального закона рассмотрят на пленарном заседании в мае. В случае принятия законодательной инициативы, проект направят на рассмотрение в Госдуму РФ.