Поддержку промышленности обсудили на оперштабе в Нижегородской области

Ситуацию в химической промышленности и металлургии обсудили на заседании оперативного штаба по устойчивому развитию в Нижегородской области. Несмотря на достаточно стабильную экономическую картину, именно эти отрасли сегодня остаются в зоне риска, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как отметил губернатор Глеб Никитин, спад в химии и металлургии продолжается с прошлого года. Участники совещания — представители правительства и руководители предприятий — разбирали причины и влияние отдельных компаний на общую динамику.
По данным регионального минэкономразвития, химическая отрасль завершила 2025 год с индексом промышленного производства на уровне 88,7%. Снижение прибыли сопровождается ростом долговой нагрузки. Основные причины — падение спроса со стороны смежных отраслей, прежде всего автопрома, а также усилившаяся конкуренция с зарубежными производителями.
В металлургии ситуация оказалась еще напряженнее: индекс составил всего 72,9%. Большинство крупных предприятий сократили объемы выпуска, а те, где падение превысило 40%, завершили год с убытками. При этом для ряда территорий именно металлургические заводы остаются ключевыми работодателями и драйверами экономики.
По итогам заседания губернатор поручил проработать меры адресной поддержки для металлургических предприятий на федеральном уровне и продолжить мониторинг ситуации в химической отрасли.