Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поддержку промышленности обсудили на оперштабе в Нижегородской области

Химия и металлургия теряют прибыль и сокращают производство.

Источник: Комсомольская правда

Ситуацию в химической промышленности и металлургии обсудили на заседании оперативного штаба по устойчивому развитию в Нижегородской области. Несмотря на достаточно стабильную экономическую картину, именно эти отрасли сегодня остаются в зоне риска, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как отметил губернатор Глеб Никитин, спад в химии и металлургии продолжается с прошлого года. Участники совещания — представители правительства и руководители предприятий — разбирали причины и влияние отдельных компаний на общую динамику.

По данным регионального минэкономразвития, химическая отрасль завершила 2025 год с индексом промышленного производства на уровне 88,7%. Снижение прибыли сопровождается ростом долговой нагрузки. Основные причины — падение спроса со стороны смежных отраслей, прежде всего автопрома, а также усилившаяся конкуренция с зарубежными производителями.

В металлургии ситуация оказалась еще напряженнее: индекс составил всего 72,9%. Большинство крупных предприятий сократили объемы выпуска, а те, где падение превысило 40%, завершили год с убытками. При этом для ряда территорий именно металлургические заводы остаются ключевыми работодателями и драйверами экономики.

По итогам заседания губернатор поручил проработать меры адресной поддержки для металлургических предприятий на федеральном уровне и продолжить мониторинг ситуации в химической отрасли.