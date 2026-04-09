В ЦБ дали разъяснения, как правильно обращаться с криптовалютой

Центробанк России намерен узаконить новые правила обращения с криптовалютой. Об этом в эфире радио РБК заявил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
По его словам, регулятор планирует внести поправку в законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах» во втором чтении. Изменения расширят полномочия ЦБ и позволят ему гибко реагировать на изменения рынка. То есть оперативно пополнять перечень криптовалют, доступных для неквалифицированных инвесторов. Сейчас им доступны лишь биткоин, эфир и USDT.
Законопроект предусматривает, что операции с криптовалютами будут проводиться через уже существующую инфраструктуру. Биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут работать с цифровыми активами на основании имеющихся лицензий. Отдельные требования коснутся только специализированных депозитариев и криптообменников.
Для квалифицированных инвесторов ограничений практически не предусмотрено. Они смогут покупать любые криптоактивы, за исключением анонимных инструментов. А вот неквалифицированным инвесторам установят годовой лимит. Им будет позволено приобретать валюту всего на 300 000 рублей через одного посредника.
