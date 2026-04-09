В ЦБ дали разъяснения, как правильно обращаться с криптовалютой

По его словам, регулятор планирует внести поправку в законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах» во втором чтении. Изменения расширят полномочия ЦБ и позволят ему гибко реагировать на изменения рынка. То есть оперативно пополнять перечень криптовалют, доступных для неквалифицированных инвесторов. Сейчас им доступны лишь биткоин, эфир и USDT.