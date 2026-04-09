Freedom Holding Corp. стала одним из драйверов цифровой трансформации Казахстана

Казахстан довел долю безналичных платежей до 90%, подтвердив статус одного из наиболее динамично цифровизирующихся рынков. Об этом заявил вице-премьер и министр цифрового развития Жаслан Мадиев на форуме Freedom Inside, организованном Freedom Holding Corp в Астане. Он подчеркнул, что достигнутый уровень стал результатом последовательной государственной политики и активного взаимодействия с частным сектором. Для сравнения, в России доля безналичных расчетов по итогам 2025 года составила 88%, о чем ранее сообщала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.