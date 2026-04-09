В России возник нетрадиционный всплекс спроса на наличку: ЦБ назвал причину

Центробанк РФ полагает, что одной из возможных причин роста объема наличных денег в обращении в марте стали случаи отключения мобильного интернета. Об этом сообщается в материалах регулятора.
По данным регулятора, объем наличных в обращении в марте увеличился на 0,3 трлн рублей (февраль — 0,2 трлн рублей), что заметно выше значений прошлых лет.
«Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей», — отметил ЦБ.
Как писал сайт KP.RU, ранее аналитик Олег Абелев отметил, что несмотря на развитие безналичных платежей, определенную сумму наличных денег все же стоит иметь при себе на непредвиденные расходы. Нужная сумма индивидуальна и зависит от дохода, образа жизни и региона, сказал эксперт. По его мнению, в Москве и Петербурге стоит брать с собой 5−7 тысяч рублей, а в регионах будет достаточно 2−5 тысяч.