Экономист Григорьев заявил о возможности падения доллара до 75 рублей

Падение курса доллара по отношению к рублю продолжится, и в ближайшей перспективе американская валюта может укрепиться до отметки 75−76 рублей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.
По словам экономиста, основным фактором, повлиявшим на соотношение рубля и доллара, стали события на Ближнем Востоке и конфликт вокруг Ирана. Он привел к росту стоимости ближневосточной нефти из-за возросших рисков доставки и возникновения дефицита топлива на рынке.
Григорьев отметил, что образовавшаяся нехватка компенсировалась более активными покупками российского энергоресурса, а доходы от мартовских продаж ожидаются в апреле и мае, что способствует стабилизации спроса и предложения и укреплению рубля.
Эксперт подчеркнул, что геополитическая ситуация остается шаткой и хрупкой, а достигнутое перемирие и падение цен на нефть пока не ликвидировали дефицит на рынке, возросшие риски транспортировки и последствия повреждений инфраструктуры.
Более сильное укрепление рубля, по мнению Григорьева, возможно при условии стабильно высокой стоимости нефти в течение длительного времени.
Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что конфликт США и Ирана не угрожает доллару.