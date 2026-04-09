Экономист Григорьев заявил о возможности падения доллара до 75 рублей

Финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что конфликт США и Ирана повлиял на соотношения рубля и доллара.

Источник: Аргументы и факты

Падение курса доллара по отношению к рублю продолжится, и в ближайшей перспективе американская валюта может укрепиться до отметки 75−76 рублей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

По словам экономиста, основным фактором, повлиявшим на соотношение рубля и доллара, стали события на Ближнем Востоке и конфликт вокруг Ирана. Он привел к росту стоимости ближневосточной нефти из-за возросших рисков доставки и возникновения дефицита топлива на рынке.

Григорьев отметил, что образовавшаяся нехватка компенсировалась более активными покупками российского энергоресурса, а доходы от мартовских продаж ожидаются в апреле и мае, что способствует стабилизации спроса и предложения и укреплению рубля.

Эксперт подчеркнул, что геополитическая ситуация остается шаткой и хрупкой, а достигнутое перемирие и падение цен на нефть пока не ликвидировали дефицит на рынке, возросшие риски транспортировки и последствия повреждений инфраструктуры.

Более сильное укрепление рубля, по мнению Григорьева, возможно при условии стабильно высокой стоимости нефти в течение длительного времени.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что конфликт США и Ирана не угрожает доллару.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше