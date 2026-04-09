Кэш возвращается: россияне бегут в нал из-за сбоев сети

Центробанк зафиксировал резкий всплеск объема наличных денег в обращении, который в марте 2026 года увеличился на 0,3 триллиона рублей. В опубликованном на сайте регулятора информационно-аналитическом комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП» отмечается, что текущие показатели существенно превышают значения прошлых лет.
«Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей», — полагают аналитики регулятора.
Статистика подтверждает, что переход граждан к накоплению бумажных денег приобретает устойчивый характер. В марте темпы прироста наличности в обращении достигли 1,6%, что стало продолжением февральского тренда.
Регулятор подчеркивает, что нестабильная работа цифровых сервисов заставляет бизнес подстраховываться, увеличивая объем физических денег в кассах.
«В годовом сопоставлении на 1 апреля объем наличных вырос на 12,2% после роста на 8,8% на 1 марта», — сообщает Банк России.
Эксперты ведомства связывают такие изменения в поведении потребителей с вынужденной адаптацией к техническим сложностям в работе банковских приложений и систем оплаты. Потребность в гарантированном доступе к средствам при отсутствии стабильного интернет-соединения стала ключевым драйвером спроса на наличность по всей стране. По оценкам аналитиков, годовой темп прироста денежной массы в физическом эквиваленте демонстрирует один из самых высоких уровней за последнее время.