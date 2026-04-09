МВФ: ЦБ должны быть готовы к инфляционной спирали при срыве перемирия США и Ирана

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала центробанки мира быть готовыми к повышению ставок в случае срыва перемирия между США и Ираном, чтобы предотвратить выход инфляционной спирали из-под контроля.
«Если перемирие сохранится и если это (операция США против Ирана — прим. ТАСС) станет кратковременным нарушением [нормального функционирования мировой экономики], то вполне возможно, что центробанки смогут сохранить выжидательную позицию. В таком случае единственным последствием станет лишь небольшой рост инфляции», — сказала она, выступая в Вашингтоне в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая пройдет на следующей неделе.
«Если ситуация изменится, центральные банки должны быть готовы к ужесточению политики, и это очень важно понимать: они не могут позволить, чтобы инфляционная спираль вышла из-под контроля», — предупредила глава международного финансового института.
Георгиева подчеркнула, что у некоторых стран может возникнуть желание заранее повысить ключевые ставки, однако это будет губительным для роста их экономик. «Поэтому мы говорим им: не делайте и этого. Будьте осторожны. Сосредоточьтесь на конъюнктуре: ведь в случае, если вы ужесточите политику преждевременно и без необходимости, вы нанесете удар по [экономическому] росту», — резюмировала она.