Франция спишет фермерам социальные сборы на €20 млн

В конце марта правительство Франции подготовило ряд мер по смягчению последствий роста цен на топливо и пообещало выделить в апреле на эти цели до €70 млрд. Министерство экономики и финансов республики уточнило, что €50 млн будет выделено малым и средним предприятиям в сфере автомобильных перевозок, которые могут подтвердить наличие серьезных финансовых трудностей, связанных с кризисом. Единовременная выплата будет рассчитываться по соотношению €0,2 за литр топлива. Фермерам обещаны меры поддержки стоимостью €14 млн, €5 млн должно быть потрачено на компенсацию расходов на топливо для рыболовных судов.