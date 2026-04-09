Франция спишет фермерам социальные сборы на €20 млн

Средства выделят на поддержку наиболее уязвимых хозяйств, заявил премьер-министр государства Себастьен Лекорню.

€ПАРИЖ, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Франции в рамках поддержки сельскохозяйственного сектора, страдающего от роста цен на топливо, готовы в исключительном порядке списать наиболее нуждающимся хозяйствам расходы на выплату социальных сборов в размере €20 млн. Об этом заявил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню.

«Дополнительно будет выделено 20 млн евро на поддержку наиболее уязвимых хозяйств в виде единовременной компенсации их социальных взносов. Эта помощь дополняет первые целевые меры, уже принятые для защиты сектора: отмена налога на топливо, отсрочка уплаты налогов и сборов, предоставление кредитов под государственные гарантии», — написал он в X.

В конце марта правительство Франции подготовило ряд мер по смягчению последствий роста цен на топливо и пообещало выделить в апреле на эти цели до €70 млрд. Министерство экономики и финансов республики уточнило, что €50 млн будет выделено малым и средним предприятиям в сфере автомобильных перевозок, которые могут подтвердить наличие серьезных финансовых трудностей, связанных с кризисом. Единовременная выплата будет рассчитываться по соотношению €0,2 за литр топлива. Фермерам обещаны меры поддержки стоимостью €14 млн, €5 млн должно быть потрачено на компенсацию расходов на топливо для рыболовных судов.

