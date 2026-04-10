Лимит на карты: придется закрыть лишние пластиковые карты

Волгоградцам, которые активно пользуются банковскими картами, стоит готовиться к переменам. Уже скоро в России может заработать ограничение на количество карт на одного человека. Закон нацелен на борьбу с людьми, которые передают свои карты мошенникам. Но под удар могут попасть и обычные экономически активные граждане.
«Ъ» пишет: споры идут о том, сколько именно карт можно оставить. Изначально предлагали не больше пяти в одном банке. Но профильные комитеты Госдумы и Центробанк идею не поддержали. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила увеличить лимит до десяти. Параллельно звучит предложение отказаться от ограничения в одном банке, но ввести общий предел — 20 карт на человека.
Первый этап должен стартовать 1 сентября 2026 года: вступит в силу лимит на количество карт в одном банке. В 2027-м планируют запустить ограничение по общему числу карт. В Банке России подчеркивают: текст законопроекта, включая параметры реестра и возможные исключения для многодетных семей, сейчас обсуждают с ведомствами. Главное — чтобы людям было удобно и их платежные привычки не нарушились.
Насколько комфортен лимит? Эксперты считают, что пять карт — вполне достаточно. По статистике ЦБ, в среднем на одного жителя России приходится 3,2 карты. Если исключить неактивные — 2,2. Среди экономически активных граждан показатель выше — 4,1 карты. В ВТБ подтверждают: большинство россиян пользуются двумя-тремя картами, клиенты с десятью и более — скорее исключение.
Зачем волгоградцам несколько карт? Причины разные. Кто-то разделяет финансы по «ролевым» картам: одна — для повседневных трат, другая — для онлайн-покупок с кешбэком, третья — для зарплаты или пособий. Другие используют семейный банкинг: несколько членов семьи пользуются одним счетом, копят бонусы. В этом случае на одного человека может приходиться 5−6 дебетовых карт плюс кредитные.
Предприниматели, фрилансеры, люди с раздельными бюджетами нередко имеют 7−12 карт в одном банке. Некоторые держат много карт ради кешбэк-программ разных банков. Другие используют их для перекредитовки: долг по одной закрывают за счет другой. Самозанятые и ИП иногда применяют несколько карт для кеш-пулинга — управления денежными потоками через разные счета, в том числе для оптимизации налогов.
Ограничение поможет бороться не только с аферистами, но и с теми, кто маскирует доходы. Несколько карт используют как буферы ликвидности: быстрый переток денег между счетами скрывает реальные масштабы деятельности.
