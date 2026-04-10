Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 10 апреля перед выходными

Национальным банком изменены курсы валют на 10 апреля, пятницу. В частности, курс доллара и курс евро стали ниже перед выходными, а курс российского рубля подрос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На пятницу, 10 апреля, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8894 белорусского рубля, 1 евро — 3,3729 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7377 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в четверг, 9 апреля, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля увеличился в пятницу, 10 апреля.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0106 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0140 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0057 белрубля.
