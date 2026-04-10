АКРА фиксирует риски охлаждения спроса на российские новостройки в I полугодии

По данным аналитиков, в 2025 году объем продаж новостроек в денежном выражении достиг 5,2 трлн руб. (+10% к 2024 году и +3,6% к рекордному 2023 году). В натуральном выражении продажи остались на уровне 2024 года (25,5 млн кв. м). Рост цен на первичное жилье составил 10,2% при инфляции в 5,6%, при этом основной рост пришелся на четвертый квартал (+4,7 процентных пунктов).