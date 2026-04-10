АКРА фиксирует риски охлаждения спроса на российские новостройки в I полугодии

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Спрос на новостройки в России может снизиться в первом полугодии 2026 года на фоне ужесточения условий выдачи семейной ипотеки, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), которое есть в распоряжении ТАСС.
«Вступление в силу с февраля 2026 года новых условий выдачи семейной ипотеки, ажиотаж вокруг которых сформировал сильную базу четвертого квартала 2025 года, создает эффект высокой базы и несет риски охлаждения спроса в первом полугодии 2026 года», — отмечается в исследовании.
При сохранении жесткой денежно-кредитной политики это может привести к новому витку сокращения запусков новых проектов и к усилению конкуренции за покупателя, добавили аналитики. Внешне благополучные средние показатели 2025 года маскируют нарастание диспропорций, которые в перспективе могут потребовать адресных мер регулирования.
«Для девелоперов ключевым фактором успеха становится не столько масштаб бизнеса, сколько способность к тонкой настройке проектов под специфику конкретного региона, управление портфелем с учетом локальных балансов спроса и предложения, а также финансовая дисциплина в условиях сокращения доступного проектного финансирования», — указывается в материалах.
По данным аналитиков, в 2025 году объем продаж новостроек в денежном выражении достиг 5,2 трлн руб. (+10% к 2024 году и +3,6% к рекордному 2023 году). В натуральном выражении продажи остались на уровне 2024 года (25,5 млн кв. м). Рост цен на первичное жилье составил 10,2% при инфляции в 5,6%, при этом основной рост пришелся на четвертый квартал (+4,7 процентных пунктов).
По состоянию на конец 2025 года соотношение распроданности жилья и строительной готовности в целом по стране составило 73% (оптимальный диапазон — от 60 до 80%).