«Мегафон» решил дать пользователям доступ к иностранным нейросетям

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Оператор связи «Мегафон» ввел доступ к иностранным ИИ-сервисам через свой веб-интерфейс, следует из имеющегося у ТАСС пресс-релиза компании и пояснений на его сайте. У других телеком-компаний подобные сервисы также уже есть — и они отмечают их популярность среди клиентов.
У «Мегафона» подписка подключается на номер телефона, пока — только для корпоративных клиентов, но в перспективе может выйти и для обычных пользователей. Доступные ИИ-модели для разных задач — DeepSeek, Gemini, Midjourney, Qwen, GPT-5.4, Veo3, Kling. При этом их 25 в платной подписке, а в бесплатной версии — шесть. Сервис предусматривает некоторую часть бесплатных запросов к ИИ, которые можно докупать.
У «Билайна», как напомнил ТАСС оператор, с конца 2025 года есть похожий сервис, а еще многофункциональная платформа с интегрированными в нее ИИ-моделями (те же Gemini, ChatGPT, DeepSeek и другие). Оператор заявляет, что намерен расширять доступ к ИИ, и, помимо этого, замечает кратный рост пользователей ИИ в своих продуктах — более чем в три раза.
Оба оператора заверяют, что доступ к ИИ — без VPN, «Мегафон» также обещает русскоязычную поддержку.
У МТС же, а именно у ее «дочки» МТС Web Services уже больше года есть бизнес-платформа MWS GPT с 90 большими языковыми моделями — в «облаке» сервиса можно их развертывать, сообщил ТАСС директор по продукту платформы Павел Бабин. MWS GPT обрабатывает более 200 млрд токенов каждый месяц. У этого оператора популярностью среди бизнес-клиентов пользуются китайские модели — DeepSeek, Qwen.
В «Мегафоне» считают, аргументируя запуск продукта, что бизнес «часто сталкивается с трудностями при оплате зарубежных сервисов и необходимостью настройки VPN-соединений». А такие сервисы также экономят финансы на контент-мейкинг, ускоряют работу сотрудников и уменьшают время на поиск информации.