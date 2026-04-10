Чаплин: семьи с детьми могут освобождаться от налога при продаже квартиры

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, как можно избежать уплаты налога при продаже квартиры. В этом вопросе все решает срок владения недвижимостью.
Для освобождения от налоговых платежей он составляет 5 лет, но есть исключения в виде 3 лет.
Исключения — это продажа приватизированного жилья, квартиры, полученной по наследству или в дар от близкого родственника, по договору ренты с пожизненным содержанием, а также в том случае, если это единственное жилье собственника.
Депутат отметил, что под правило 3 лет подпадают объекты, купленные после 1 января 2016 года, но право собственности, на которую возникло ранее этой даты, пишет Газета.ru.
С 2022 года для семей с детьми действует льгота — если параллельно продаже совершается сделка по покупке жилья и новая квартира превышает по площади старую, то можно рассчитывать на освобождение от налога независимо от срока владения.
Срок владения недвижимостью исчисляется с момента регистрации права в Росреестре. Если продать жилье раньше установленного срока, то придется заплатить налог в 13%, а при выручке свыше 5 млн рублей — 15%. Это должно быть отображено в налоговой декларации 3-НДФЛ.
— Всегда проверяйте документы на недвижимость и при сомнениях консультируйтесь с налоговыми специалистами. Лучше подождать лишний месяц-другой до истечения срока владения, чем потом платить налог и штрафы, — посоветовал депутат Чаплин.
Россияне в 2026 году смогут вернуть часть уплаченного налога за лечение, обучение, спорт, сделки с жильем и новые семейные вычеты, если получают официальный доход и платят НДФЛ. Перечень мер поддержки расширяется, однако право на компенсацию по-прежнему зависит от налоговой базы и корректного оформления документов, пишет газета Известия.
В 2026 году социальный налоговый вычет на образование детей составит 110 тысяч рублей на каждого ребенка. А совокупный вычет по НДФЛ не превысит 150 тыс. рублей, но вычет за обучение детей предусмотрен отдельно, пишет Царьград.