«Эксперт РА» ожидает рост 2−5% от поступлений налога на прибыль в регионах

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Увеличения поступлений по налогу на прибыль в региональные бюджеты в 2026 году ожидать, скорее всего, не стоит. По итогам года вероятна стагнация в поступлениях или незначительное увеличение в пределах 2−5%, свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Увеличения поступлений по налогу на прибыль в региональные бюджеты в 2026 году ожидать, скорее всего, не стоит. По итогам года, вероятно, мы увидим стагнацию в поступлениях или незначительное увеличение в плюс 2−5% при изменении макроэкономических условий в лучшую сторону, снижении инфляции, ключевой ставки, росте инвестиционной активности предприятий», — говорится в тексте исследования.

В рамках отраслевого разреза и региональной специфики ситуация с поступлениями налога будет сильно различаться. В регионах с развитой нефтегазовой и добывающей промышленностью поступления будут сильно зависеть от цен на сырье и объемов добычи.

У регионов с крупными промышленными центрами обрабатывающей промышленности многое будет зависеть от загрузки производственных мощностей, экспортных возможностей и уровня спроса на продукцию. В регионах с развитым агропромышленным комплексом поступления могут быть стабильными, но подвержены сезонным колебаниям и влиянию погодных условий, мировых цен на продовольствие и зависеть от государственной поддержки.

В регионах с высокой долей сферы услуг и торговли поступления будут отражать уровень потребительской активности и доходов населения. А в регионах с особыми экономическими зонами или развитым IT-сектором, возможно, будет положительная динамика благодаря льготным режимам и быстрому росту.