Для переводов по СБП вскоре понадобится указывать свой ИНН

Несмотря на принятые законы по борьбе с дропперами (сообщниками мошенников, которые помогают им выводить похищенные деньги), число этих преступников в России не снижается, говорил в конце 2025 года зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. По его данным, в этой незаконной деятельности участвуют около 2 млн человек, примерно треть из которых — иностранцы, в основном из Средней Азии. При этом депутат отмечал, что ~чаще всего сообщниками мошенников становятся самые обычные люди, особенно безработные и студенты, которые решают подработать «вне здравого смысла».~