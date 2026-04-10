«Сравни»: спрос на электронные полисы ОСАГО вырос на 18% в I квартале 2026 года

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Спрос на годовые электронные полисы ОСАГО (е-ОСАГО) за январь — март 2026 года увеличился на 18% по сравнению с показателем за аналогичный период 2025 года. Об этом свидетельствуют данные финансового маркетплейса «Сравни» (есть у ТАСС).
«Спрос на полисы ОСАГО в онлайн-канале увеличился на 18% в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на то, что в абсолютном выражении спрос на годовые полисы на рынке не вырос», — говорится в материалах.
По данным «Сравни», средняя стоимость полиса е-ОСАГО по России в первом квартале возросла на 8%, достигнув 6 710 рублей. При этом эксперты выяснили, что средний возраст застрахованных автомобилей снизился на один год — до 14 лет. «Самыми популярными марками автомобилей, для которых приобретались полисы, стали ВАЗ, Toyota и Kia», — отмечается в материалах.
По данным финансового маркетплейса, наибольшая доля продаж е-ОСАГО пришлась на Поволжье (39%) со средней стоимостью полисов 6 739 рублей. При этом доля продаж в Москве (7 211 рублей) и Дальнем Востоке (7 585 рублей) составила 14%. На Московскую область пришлось 10% продаж (6 971 рублей), на Северо-Западный федеральный округ — 9% (6 383 рублей), на Северный Кавказ — 7% (6 249 рублей). Санкт-Петербург и Ленинградская область заняли 5% и 2% рынка соответственно со средней стоимостью полиса 7 181 рублей и 6 358 рублей.