Росэнергоатом подробно объяснил, почему сценарий Чернобыля и Фукусимы исключен в Приморье

«При реализации проекта “Сооружение энергоблоков № 1 и № 2 Приморской АЭС установленной мощностью 2000 МВт” планируется сооружение двух энергоблоков ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор). Атомные станции с энергоблоками ВВЭР-1000 реализованы как в России, так и за рубежом. На сегодняшний день в России эксплуатируются 28 энергоблоков с водо-водяными реакторами (ВВЭР), в том числе 19 энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000. Блоки с ректорами ВВЭР-1000 были сооружены в Китае, Индии, Чехии и Иране (11 энергоблоков). Технология с водо-водяными реакторами различной мощности (440 МВт, 660 МВт, 1000 МВт, 1200 МВт и 1300 МВт) является преобладающей при сооружении АЭС», — сообщили в Департаменте коммуникаций Концерна «Росэнергоатом» в разговоре с «ФедералПресс».
В Приморском крае будет построен проект-аналог — он рассчитан на безаварийную работу при землетрясении до 9 баллов по шкале MSK-64, ураганы, смерчи, воздействие внешней ударной волны с фронтальным давлением до 10 кПа, падение самолета.
«Энергоблок с реактором ВВЭР-1000 — типовой, проверенный временем и самый распространенный в мире проект энергоблоков. Для Приморской АЭС, учитывая сейсмологические, климатические особенности региона, в проекте будут использованы новейшие достижения и разработки, отвечающие всем международным и российским требованиям по безопасности, включая те, которые появились после аварии на АЭС Фукусима (Япония)», — отметили в «Росэнергоатоме».
Еще одна особенность проекта, которая исключает чернобыльский сценарий — полное исключение человеческого фактора: в проекте будут реализованы уникальные российские технологические решения — это так называемые пассивные системы безопасности, не требующие вмешательства персонала и сработающие вне зависимости от того, как действует человек. Они обеспечат самый высокий, так называемый «постфукусимский» уровень безопасности и надежности.
Самые важные из них:
Первая — двойная защитная оболочка. Внутренняя оболочка защищает от любых экстремальных событий внутри реактора, а внешняя оболочка — от любых внешних воздействий, природных, таких как ураган и землетрясение, и техногенных.
Вторая — это система пассивного отвода тепла. Эта система гарантирует, что благодаря ней никогда не произойдет последствий, которые были на «Фукусиме». Даже при отсутствии подачи охлаждающей воды тепло от активной зоны отводилось бы естественным путем, с помощью теплообмена.
Третья система — уникальное российское ноу-хау — ловушка расплава активной зоны. Она предназначена для локализации последствий возможной аварии с расплавлением активной зоны реактора и прожиганием его корпуса. Ловушка должна будет удержать расплав и предотвратить выход радиоактивных веществ наружу.
