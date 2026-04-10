Росэнергоатом подробно объяснил, почему сценарий Чернобыля и Фукусимы исключен в Приморье

«При реализации проекта “Сооружение энергоблоков № 1 и № 2 Приморской АЭС установленной мощностью 2000 МВт” планируется сооружение двух энергоблоков ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор). Атомные станции с энергоблоками ВВЭР-1000 реализованы как в России, так и за рубежом. На сегодняшний день в России эксплуатируются 28 энергоблоков с водо-водяными реакторами (ВВЭР), в том числе 19 энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000. Блоки с ректорами ВВЭР-1000 были сооружены в Китае, Индии, Чехии и Иране (11 энергоблоков). Технология с водо-водяными реакторами различной мощности (440 МВт, 660 МВт, 1000 МВт, 1200 МВт и 1300 МВт) является преобладающей при сооружении АЭС», — сообщили в Департаменте коммуникаций Концерна «Росэнергоатом» в разговоре с «ФедералПресс».