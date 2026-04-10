Эквадор удвоит пошлины на импорт из Колумбии из-за проблем с наркотрафиком

Тарифы с 1 мая увеличат с 50% до 100%

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 апреля. /ТАСС/. Эквадор повысит с 50% до 100% пошлины на импорт из Колумбии из-за действующих в приграничной зоне преступных группировок, занимающихся наркоторговлей. Об этом сообщило Министерство производства, внешней торговли и инвестиций Эквадора.

«В связи с отсутствием конкретных и эффективных мер по обеспечению безопасности на границе со стороны Колумбии Эквадор вынужден принять суверенные меры. С 1 мая вступает в силу повышение ставки сбора за безопасность на импорт из Колумбии — с 50% до 100%», — говорится в тексте.

В январе президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил, что его страна вводит пошлины в размере 30% на импорт из Колумбии из-за того, что власти соседней республики якобы недостаточно активно борются с действующими в приграничной зоне преступными группировками, занимающимися наркоторговлей. Колумбия ввела ответные меры. С 1 марта Эквадор повысил пошлины до 50%.