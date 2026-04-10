Жителям Новосибирска рассказали, какие вакансии сейчас наиболее востребованы

На начало марта 2026 года в Новосибирске на учёте в службе занятости состояли 3577 человек, из них 2983 признаны безработными. При этом работодатели активно размещают новые вакансии: за два месяца появилось около 8,3 тысячи предложений, а общий спрос на сотрудников достиг 10,5 тысячи человек.

Источник: Сиб.фм

Почти половина всех вакансий — 47,2% — приходится на рабочие специальности. Это говорит о стабильном спросе на специалистов производственного и технического профиля, а также на сервисный персонал.

Среди наиболее востребованных профессий выделяются водитель троллейбуса со средней зарплатой около 123 тысяч рублей, стрелок — до 156 тысяч, врач скорой помощи — примерно 127 тысяч рублей, а также водитель трамвая с доходом около 97 тысяч. Инженер-программист в среднем может рассчитывать на 87 тысяч рублей.

Рабочие специальности тоже остаются в числе приоритетных: токари и менеджеры получают порядка 74 тысяч рублей, врачи — около 96 тысяч. В сфере услуг предлагаются более скромные доходы: повара — около 46 тысяч рублей, учителя — 45 тысяч, охранники — примерно 37 тысяч.

При этом стабильно востребованы и сотрудники без квалификации: уборщики, дворники, грузчики и кухонные работники.

Отдельный спрос формируют предприятия оборонно-промышленного комплекса. Им требуются инженеры разных направлений, токари, слесари-ремонтники и специалисты по радиоэлектронной аппаратуре.