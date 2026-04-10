Жителям Новосибирска рассказали, какие вакансии сейчас наиболее востребованы

На начало марта 2026 года в Новосибирске на учёте в службе занятости состояли 3577 человек, из них 2983 признаны безработными. При этом работодатели активно размещают новые вакансии: за два месяца появилось около 8,3 тысячи предложений, а общий спрос на сотрудников достиг 10,5 тысячи человек.