Эксперт Ряховский рассказал, когда эффект роста цен на нефть проявится для РФ

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Рост цен на нефть на фоне напряженности на Ближнем Востоке начнет позитивно влиять на доходы федерального бюджета России не ранее апреля 2026 года, заявил ТАСС д.э.н., заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ряховский.
Ряховский объяснил, что объем дефицита бюджета РФ обусловлен сочетанием двух факторов: сокращением нефтегазовых доходов и сохранением практики ускоренного авансирования госконтрактов в объеме, превышающем прошлогодние показатели.
Он подчеркнул, что если в первом квартале 2025 года рост расходов на закупки составлял 26,6% в годовом выражении (динамика стабилизировалась к четвертому кварталу), то в 2026 году исполнение бюджета по закупкам увеличилось на 38,4% в годовом выражении. Кроме того, на бюджет оказала давление неблагоприятная конъюнктура: из-за низких цен на нефть в начале года нефтегазовые доходы сократились на 45,4% в годовом выражении.
Ожидается, что рост цен на нефть, спровоцированный напряженностью на Ближнем Востоке, положительно отразится на динамике таких доходов не раньше апреля 2026 года, указал Ряховский.
«Также следует учитывать сохранение положительной динамики поступления налоговых платежей, в том числе НДС, так что ситуация будет выравниваться. Показатели первого квартала нельзя экстраполировать на весь финансовый год. Объективная оценка станет возможной при анализе ситуации в динамике с учетом дальнейших кассовых выплат и поступлений нефтегазовых доходов в будущих периодах», — заключил эксперт.
В свою очередь, заместитель директора центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина отметила, что динамика доходов и расходов бюджета в начале 2026 года находится под сильным влиянием как регулярных технических факторов (например, сезонность опережающих расходов), так и внешних конъюнктурных факторов (динамика цен на нефть). Однако делать любые выводы на основе динамики первых 2−3 месяцев всегда рано, подчеркнула эксперт.
«Сейчас мы видим, что цены на нефть выросли и, вероятно, даже при условии стабилизации ситуации на Ближнем Востоке могут сохраниться на чуть более высоком уровне. Это будет означать, что качественную оценку исполнения бюджета 2026 года можно будет дать не раньше лета, которая будет включать в себя не уровень дефицита как таковой, а скорость адаптации бюджетных механизмов к изменяющимся внешним условиям и эффективность управления госрасходами», — заявила Федюнина.
Предварительная оценка исполнения бюджета РФ.
Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке Министерства финансов России, за январь — март 2026 года составил 4,6 трлн рублей, что на 2,6 трлн рублей выше, чем за аналогичный период 2025 года. Уточняется, что опережающая динамика исполнения расходов федерального бюджета в I квартале 2026 года обусловлена оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов.
Кроме того, федеральный бюджет РФ за январь — март 2026 года получил 1,4 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 45,4% ниже показателя за аналогичный период 2025 года. При этом ненефтегазовые доходы в I квартале увеличились на 7,1% в годовом выражении и составили 6,9 трлн рублей.