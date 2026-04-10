Новосибирский эксперт Канунников объяснил причины 83% отказов в кредите

Жителям Новосибирской области становится всё сложнее получить одобрение по кредитам.

Источник: Сиб.фм

По данным Национального бюро кредитных историй, в марте 2026 года доля отказов достигла 82,7%, увеличившись за месяц ещё на 2,1 процентного пункта.

По этому показателю регион занял второе место в Сибири. Впереди только Кемеровская область, где уровень отказов составил 82,8%. В других регионах округа ситуация отличается незначительно.

Финансовый эксперт Антон Канунников отмечает, что рост отказов связан сразу с несколькими факторами. В первую очередь — жёсткая политика Банка России. За последние годы кредитование активно росло за счёт уже существующих заёмщиков, что привело к высокой долговой нагрузке населения. В ответ регулятор ограничил выдачу займов таким клиентам.

Дополнительное влияние оказало ужесточение требований к подтверждению доходов. Теперь банки всё чаще учитывают только официальные источники. Например, предприниматели больше не могут использовать справки в свободной форме — требуется подтверждение через налоговую отчётность.

Ситуацию усугубляет высокая ключевая ставка. По словам эксперта, кредиты сейчас выдаются под 20−33% годовых, из-за чего многие заёмщики просто не проходят по уровню платёжеспособности.

Канунников подчёркивает, что доступ к займам фактически сохранился лишь у небольшой части населения — примерно у 15−17% с высоким официальным доходом и низкой долговой нагрузкой. По его оценке, такие условия сохранятся в ближайшие годы.

Эксперт также предупреждает о последствиях для бизнеса. Снижение доступности кредитов ведёт к падению потребительского спроса, поскольку жители отказываются от крупных покупок без заёмных средств.