Корейский проездной: резидент Свободного порта не рассчитался по карте

Проект внедрения во Владивостоке электронной системы оплаты проезда, который ещё в 2016 году пообещала внедрить южнокорейская компания Gideon Systech Co., Ltd («Гидеон Систек»), оказался пустышкой, а заявившая его компания «Городская транспортная система» (ГТС) лишена статуса резидента Свободного порта Владивосток и в ближайшее время может быть исключена из ЕГРЮЛ, сообщает ИА PrimaMedia.
Программа в области транспорта и предоставления услуг электронных расчетов, разработанная на базе технологических разработок южнокорейской фирмы, была запущена совместно с городской администрацией Владивостока в пилотном режиме в августе 2015 года с подачи главы города Игоря Пушкарева.
Программа изначально была рассчитана на десять лет, после чего в Приморье должна была появиться крутая универсальная единая пластиковая расчетная электронная система не хуже, чем в Южной Корее.
Первоначально оплата должна была вестись через кэш-боксы, то бишь автоматические терминалы, способные принимать у пассажиров как монеты и купюры, так и списывать деньги с пластиковых карт. И такие кэш-боксы даже появились в автобусах и троллейбусах на ряде городских маршрутов. Затем предполагалось создание единой пластиковой платежной карты и ее интегрирование с банковскими системами.
На все эти заманушки корейские инвесторы и их российские партнеры готовы были потратить почти 2 млрд рублей. Правда, при условии получения ООО «Городская транспортная система» статуса резидента Свободного порта Владивосток, что позволяет повысить маржинальность проекта при условии получения налоговых льгот.
ООО «Городская транспортная система» зарегистрировано в сентябре 2015 года во Владивостоке. Заявленный вид деятельности — «ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования». Учредителями выступили Gideon Systech Co., Ltd (80% капитала ООО) и муниципальное предприятие города Владивостока «Владивостокское производственное объединение пассажирского автотранспорта № 1» (МПВ «ВПОПАТ № 1»), доля которого составила 20%.
А уже в октябре 2016 года Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и ООО заключили соглашение о реализации инвестором проекта по созданию системы электронной оплаты проезда. Планируемая сумма капитальных вложений в соответствии с соглашением должна была составить 1,848 млрд рублей.
Через год президент и главный исполнительный директор Gideon Systech Co., Ltd Джин-Ен Чой рассказывал о планах корейских инвесторов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2017, 16+). И кто бы мог подумать, что проект окажется фикцией.
24 марта 2026 года Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск КРДВ о расторжении соглашения об осуществлении деятельности резидента Свободного порта Владивосток, заключенного с ООО «Городская транспортная система».
«Как установлено судом, основанием для обращения истца в суд с требованием о расторжении спорного соглашения послужил факт неисполнения ответчиком условий соглашения. Доказательств обратного ответчиком в материалы дела не представлено», — говорится в решении суда.