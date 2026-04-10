В Гонконге введут субсидии на дизтопливо на фоне высоких цен на нефть

Цены на горючее в Гонконге резко выросли после начала атак США и Израиля на Иран и скачка цен на нефть, поскольку мегаполис полностью зависит от импорта топлива. Как сообщил председатель Гонконгского консорциума рыбаков Чжан Шаоцян, это уже привело к тому, что от 70% до 80% рыболовецких судов мегаполиса приостановили работу — рост цен на дизтопливо сделал выход в море невыгодным. Представители некоторых компаний городского транспорта Гонконга, а также фирм, предоставляющих автобусы для туристических поездок, также заявили о серьезных трудностях из-за растущих цен на топливо и призывали власти разрешить им увеличить установленные тарифы на перевозку пассажиров.