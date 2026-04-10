В Гонконге введут субсидии на дизтопливо на фоне высоких цен на нефть

ГОНКОНГ, 10 апреля. /ТАСС/. Власти Специального административного района (САР) КНР Гонконг (Сянган) намерены принять ряд временных мер, призванных облегчить транспортному сектору мегаполиса последствия резкого скачка цен на дизельное топливо, вызванного ростом цен на нефть после атаки США и Израиля на Иран. Как сообщается в заявлении администрации САР, эти меры предусматривают в том числе введение субсидии на топливо и снижение платы за проезд по тоннелям.
«Хотя международные цены на сырую нефть в последнее время несколько снизились, цены на дизельное топливо для транспортных средств остаются высокими, и будущие изменения цен крайне непредсказуемы», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации мегаполиса. Поэтому «предусматривается введение субсидий в размере 3 гонконгских долларов ($0,38)» за литр дизельного топлива на срок два месяца. Эта субсидия, как ожидается, обойдется городу в 1,8 млрд гонконгских долларов (около $230 млн).
Цена на дизельное топливо в мегаполисе колеблется от 30 до 33 гонконгских долларов (от $3,83 до $4,2) за литр. Новая мера призвана несколько снизить нагрузку на отрасли, наиболее зависимые от такого горючего, прежде всего это городской транспорт, автобусные перевозки, паромы, которые связывают острова и районы мегаполиса, а также рыболовство.
Также предусматривается снижение платы за проезд через тоннели, связывающие остров Гонконг с материковой частью САР, «для нечастных автомобилей» на 50%. За проезд по тоннелям взимается плата от 20 до 60 гонконгских долларов (от $2,55 до $7,66). Такая мера будет касаться всех транспортных средств, за исключением частных автомобилей и мотоциклов, льготы будут распространяться на грузовые автомобили, автобусы, микроавтобусы и такси в течение двух месяцев.
Эти предложенные меры теперь должны получить одобрение со стороны Законодательного совета (парламента) САР Гонконг. Ожидается, что они будут одобрены.
Цены на горючее в Гонконге резко выросли после начала атак США и Израиля на Иран и скачка цен на нефть, поскольку мегаполис полностью зависит от импорта топлива. Как сообщил председатель Гонконгского консорциума рыбаков Чжан Шаоцян, это уже привело к тому, что от 70% до 80% рыболовецких судов мегаполиса приостановили работу — рост цен на дизтопливо сделал выход в море невыгодным. Представители некоторых компаний городского транспорта Гонконга, а также фирм, предоставляющих автобусы для туристических поездок, также заявили о серьезных трудностях из-за растущих цен на топливо и призывали власти разрешить им увеличить установленные тарифы на перевозку пассажиров.