В регионах РФ разрыв между средними пенсиями составил более 23 тыс. рублей

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам РФ в феврале 2026 года составила свыше 23 тыс. рублей, выяснил ТАСС, проанализировав статистику.
Максимальный средний размер пенсии зафиксирован на Чукотке, согласно данным Соцфонда. В этом субъекте РФ он составил 41 943 рубля. Минимальный размер отмечен в Дагестане, где жители получали в среднем 18 615 рублей. Таким образом, разрыв составил 23 328 рублей.
Ранее сообщалось, что средний размер пенсии по стране в феврале 2026 года составил 25 261 рубль.