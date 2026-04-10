В регионах РФ разрыв между средними пенсиями составил более 23 тыс. рублей

Максимальный средний размер пенсии зафиксирован на Чукотке, согласно данным Соцфонда. В этом субъекте РФ он составил 41 943 рубля. Минимальный размер отмечен в Дагестане, где жители получали в среднем 18 615 рублей. Таким образом, разрыв составил 23 328 рублей.