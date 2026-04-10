Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В регионах РФ разрыв между средними пенсиями составил более 23 тыс. рублей

Максимальный показатель зафиксировали на Чукотке, минимальный — в Дагестане.

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам РФ в феврале 2026 года составила свыше 23 тыс. рублей, выяснил ТАСС, проанализировав статистику.

Максимальный средний размер пенсии зафиксирован на Чукотке, согласно данным Соцфонда. В этом субъекте РФ он составил 41 943 рубля. Минимальный размер отмечен в Дагестане, где жители получали в среднем 18 615 рублей. Таким образом, разрыв составил 23 328 рублей.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии по стране в феврале 2026 года составил 25 261 рубль.