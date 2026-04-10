Приморье ставит на атом

Как отметил зампред правительства Приморья Владимир Малюшицкий, проект уже включен в федеральную схему развития энергетики и рассматривается как ключевой ответ на нарастающий дефицит мощностей. Причем дефицит не остановить даже модернизация действующих станций региона.
«В этом году планируется ввод Артемовской ТЭЦ-2, продолжается обновление Владивостокской ТЭЦ-2 и Партизанской ГРЭС. Однако прирост около 280 МВт лишь частично закрывает потребности. Уже понятно, что установленной мощности не хватает. Плюс есть станции 30−50-х годов, которые постепенно будут снижать выработку. Поэтому решение по АЭС — это шаг на десятилетия вперед», — отметил зампред правительства края Владимир Малюшицкий.
На сегодня регион зависит от перетоков энергии из соседних регионов. Власти рассчитывают, что собственная атомная генерация позволит уйти от этой зависимости и обеспечить устойчивое развитие.
Основной площадкой станет долина реки Раздольная рядом с Уссурийском около поселка Красный Яр. Всего же рассматривалось несколько площадок, в том числе ранее озвученный Фокино. Однако из-за ограничений, связанных с военными объектами, близостью к курортам или системам водоснабжения, от вариантов отказались.
По словам первого заместителя генерального директора — директора филиала Концерна «Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов (ФРКП) Алексея Баринова, при выборе площадки использовали советские наработки 80-х годов.
«При Союзе разработали каталог потенциальных площадок размещения атомных станций на территории страны. Мы, собственно, этим каталогом воспользовались. Первоначально планировалось поставить АЭС около Фокино, но в начале изысканий выявили ограничивающие факторы. Еще одна площадка была около Ливадии, но это курортная зона, третья рядом с Артемовским водохранилищем, которое питает весь Владивосток. Поэтому даже с учетом того, что наша станция абсолютно безопасная, мы понимаем, что цена ошибки очень высока. Четвертой площадкой стал Красный Яр», — рассказал Алексей Баринов.
Участники форума уверены, что площадка около Красного Яра является наиболее сбалансированным вариантом. Также здесь уже есть необходимая сетевая инфраструктура, включая линии 500 кВ, что упрощает интеграцию станции.
По словам первого вице-президента «Атомстройэкспорта» Алексея Жукова, проект будущей станции относится к поколению «3+», где используют современные реакторы с усиленными системами защиты. В этих проектах ставка сделана на пассивную безопасность.
«Даже при ошибке персонала или отказе оборудования блок автоматически остановится. Сценарии, подобные Чернобылю, для этих технологий невозможны», — подчеркнул он.
Отдельное внимание уделяют природным рискам. В частности, будут выполнены инженерные изыскания, а также спрогнозировано максимальное внешнее воздействие. «Все рассчитают так, чтобы можно было бы спрогнозировать максимальный уровень воды даже при прорыве всех дамб на реке, в том числе тех, которые находятся выше по течению в Китае. С учетом этих параметров будет выбран уровень посадки станции», — добавил Алексей Жуков.
Новая АЭС должна дать региону до 2 ГВт дополнительных мощностей. Без дополнительной генерации рост и развитие будет ограничено в крае, уверены власти. При этом тарифы для населения снижаться не будут.
«Это вопрос не цены, а стабильности и качества энергоснабжения», — подчеркнул Владимир Малюшицкий.
Строительство АЭС станет одним из крупнейших проектов в регионе. Уже в ближайшее время начнется набор специалистов, причем рассчитывают в первую очередь на местные кадры.