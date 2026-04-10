Приморье ставит на атом

«При Союзе разработали каталог потенциальных площадок размещения атомных станций на территории страны. Мы, собственно, этим каталогом воспользовались. Первоначально планировалось поставить АЭС около Фокино, но в начале изысканий выявили ограничивающие факторы. Еще одна площадка была около Ливадии, но это курортная зона, третья рядом с Артемовским водохранилищем, которое питает весь Владивосток. Поэтому даже с учетом того, что наша станция абсолютно безопасная, мы понимаем, что цена ошибки очень высока. Четвертой площадкой стал Красный Яр», — рассказал Алексей Баринов.