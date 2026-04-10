Эксперты Газпромбанка назвали самые частые схемы обмана пенсионеров

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Эксперты Газпромбанка проанализировали самые распространенные сценарии обмана пенсионеров и напомнили, какие простые меры помогают снизить риски. По данным банка, средний размер ущерба на одного клиента старше 60 лет в 4 раза превышает показатели более молодых клиентов. Об этом ТАСС рассказал руководитель департамента по борьбе с мошенничеством в розничном бизнесе Газпромбанка Олег Чернов.
По данным Газпромбанка, за I квартал 2026 года 29% ущерба от мошенничества с помощью социальной инженерии пришлось на клиентов старше 60 лет. При этом средний размер ущерба на одного клиента в данной группе в 4 раза превышает аналогичный показатель по клиентам моложе 60 лет.
«Мы видим, что мошенники становятся все изобретательнее, обманывая представителей старшего поколения. Используя информационную повестку и темы, актуальные именно для этой категории граждан, мошенники придумывают новые сценарии и легенды, которые вводят пенсионеров в заблуждение и оказываются легким инструментом для манипуляций. При этом сами схемы мошенничества почти не меняются: в большинстве случаев жертва обмана, как правило, сама переводит или передает мошеннику деньги, либо предоставляет ему доступ к своим счетам», — отметил Чернов.
Прибавка к пенсии и плохие анализы.
Эксперты Газпромбанка выяснили, что среди самых частых схем выделяются звонки от имени сотрудников социального фонда с обещанием прибавки к пенсии. Под этим предлогом у человека пытаются выманить реквизиты карты и код из СМС. Еще один распространенный сценарий связан с медициной: пенсионеру звонят якобы из поликлиники или лаборатории, сообщают о «плохих анализах» и убеждают срочно купить дорогой препарат. Также злоумышленники нередко представляются медработниками и требуют предоплату за срочную госпитализацию или операцию, рассказал Чернов.
Отдельное направление обмана связано с привычными бытовыми темами. Например, мошенники предлагают срочно переоформить полис ОМС, просят назвать код из СМС или установить приложение. Под видом снижения расходов на ЖКУ обещают льготы, скидки или возврат переплаты, а на деле пытаются получить данные карты или увести человека на фишинговый сайт. Еще одна типичная легенда касается замены счетчиков, когда пожилому человеку навязывают платную замену исправного оборудования.
Опасный «безопасный счет».
Одной из самых опасных по-прежнему остается схема с так называемым «безопасным» счетом. Человека пугают взломом аккаунта на Госуслугах, попыткой кражи денег или оформлением кредита и убеждают срочно перевести средства на «безопасный» или «защищенный» счет, либо передать наличные курьеру. В Газпромбанке подчеркивают, что никаких безопасных счетов, на которые нужно срочно переводить деньги, не существует.
Особую уязвимость пожилых людей эксперты банка связывают с тем, что мошенники давят сразу на несколько триггеров: страх за здоровье, тревогу за выплаты, доверие к официальным организациям и желание быстро «исправить ситуацию».
Как защититься.
В банке напоминают о базовых правилах, которые остаются актуальными почти для любого сценария мошенничества: никому не сообщать данные карты, пароли и коды из СМС, не переходить по ссылкам от незнакомцев и не верить в истории про «безопасные счета». Если карта потеряна или ее данные уже были сообщены посторонним, ее нужно как можно быстрее заблокировать и затем перевыпустить новую карту (средства на старой карте в этом случае останутся в сохранности, их можно будет снять в отделении банка либо перевести на новую карту).
В Газпромбанке также советуют не ограничиваться только осторожностью и заранее включать дополнительные инструменты защиты. Среди них — лимиты на траты по карте, отдельная карта для онлайн-покупок, самозапрет через Госуслуги на оформление кредитов, доверенный контакт на случай восстановления пароля/доступа к Госуслугам, запрет на дистанционные действия с недвижимостью без личного участия, а также запрет на переоформление SIM-карты по доверенности у оператора связи.
Кроме того, большинство крупных банков предоставляют сервис «Вторая рука», позволяющий клиенту назначить уполномоченное лицо (например, близкого родственника) для подтверждения операций сверх пороговых значений, установленных клиентом, — это дополнительная защита для лиц старшего поколения от совершения операций под давлением мошенников.