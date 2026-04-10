В США объявили тендер на передачу нефти из стратегического резерва

Соединенные Штаты принимают заявки от нефтяных компаний на выдачу им 30 млн баррелей из хранилища West Hackberry при условии их дальнейшего возмещения, говорится на сайте Министерства энергетики.

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики США объявило тендер на передачу из национального стратегического резерва 30 млн баррелей нефти при условии их дальнейшего возмещения. Соответствующее заявление размещено 9 апреля на сайте ведомства.

Из него следует, что США принимают от нефтяных компаний заявки на передачу им до 30 млн баррелей нефти из хранилища West Hackberry в штате Луизиана. Согласно предложению американской администрации, компании, получившие право на нефть из стратегического резерва, должны будут начиная с января 2027 года возместить ее в объеме, как минимум на 18,5% превышающем переданный. Заявки от компаний принимаются до 13 апреля.

12 марта ведомство заявило, что вашингтонская администрация высвободит из национального стратегического запаса в общей сложности 172 млн баррелей нефти в течение 120 дней. В Минэнерго исходят из того, что в течение следующего года резерв будет восполнен «примерно на 200 млн баррелей нефти».

В стратегическом резерве сейчас находится около 415 млн баррелей. Его общая разрешенная емкость установлена в настоящее время на отметке 714 млн баррелей.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
