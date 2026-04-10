В США объявили тендер на передачу нефти из стратегического резерва

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики США объявило тендер на передачу из национального стратегического резерва 30 млн баррелей нефти при условии их дальнейшего возмещения. Соответствующее заявление размещено 9 апреля на сайте ведомства.
Из него следует, что США принимают от нефтяных компаний заявки на передачу им до 30 млн баррелей нефти из хранилища West Hackberry в штате Луизиана. Согласно предложению американской администрации, компании, получившие право на нефть из стратегического резерва, должны будут начиная с января 2027 года возместить ее в объеме, как минимум на 18,5% превышающем переданный. Заявки от компаний принимаются до 13 апреля.
12 марта ведомство заявило, что вашингтонская администрация высвободит из национального стратегического запаса в общей сложности 172 млн баррелей нефти в течение 120 дней. В Минэнерго исходят из того, что в течение следующего года резерв будет восполнен «примерно на 200 млн баррелей нефти».
В стратегическом резерве сейчас находится около 415 млн баррелей. Его общая разрешенная емкость установлена в настоящее время на отметке 714 млн баррелей.