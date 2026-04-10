В США объявили тендер на передачу нефти из стратегического резерва

Из него следует, что США принимают от нефтяных компаний заявки на передачу им до 30 млн баррелей нефти из хранилища West Hackberry в штате Луизиана. Согласно предложению американской администрации, компании, получившие право на нефть из стратегического резерва, должны будут начиная с января 2027 года возместить ее в объеме, как минимум на 18,5% превышающем переданный. Заявки от компаний принимаются до 13 апреля.