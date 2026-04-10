Эксперт Ватанабэ: открытие Ормуза может произойти нескоро, несмотря на перемирие

ТОКИО, 10 апреля. /ТАСС/. Открытие Ормузского пролива может произойти нескоро, несмотря на прекращение огня между США и Ираном, поэтому Японии, зависящей на 95% от нефти с Ближнего Востока, нужно быть готовой к перебоям в поставках энергоресурсов из стран Персидского залива в течение продолжительного периода. Такую точку зрения высказал корреспонденту ТАСС ведущий японский эксперт в области внешней политики, старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Цунэо Ватанабэ.
«Нынешнее перемирие может дать Японии небольшую надежду на открытие Ормузского пролива в будущем. Однако многие реалисты в Японии, включая меня, считают, что это произойдет нескоро», — сказал он.
«Японии необходимо подготовиться к нехватке потока энергоносителей из стран Персидского залива на срок более года», — заключил Ватанабэ.
Япония получает порядка 95% нефти из стран Ближнего Востока, причем большая часть этих поставок проходит через Ормузский пролив. На фоне обострения ситуации вокруг Ирана и перебоев в судоходстве в Ормузском проливе японское правительство озаботилось поиском альтернативных источников поставок нефти. Кроме того, Япония начала распечатывать свои стратегические резервы нефти.
Правительство пришло к выводу, что в том числе благодаря запасам сможет полностью удовлетворить внутренние потребности страны в нефти по крайней мере до конца 2026 года.