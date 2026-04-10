Эксперт Ватанабэ: открытие Ормуза может произойти нескоро, несмотря на перемирие

ТОКИО, 10 апреля. /ТАСС/. Открытие Ормузского пролива может произойти нескоро, несмотря на прекращение огня между США и Ираном, поэтому Японии, зависящей на 95% от нефти с Ближнего Востока, нужно быть готовой к перебоям в поставках энергоресурсов из стран Персидского залива в течение продолжительного периода. Такую точку зрения высказал корреспонденту ТАСС ведущий японский эксперт в области внешней политики, старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Цунэо Ватанабэ.