«Столько лет боремся»: спор разгорелся между торговцами рынка и «нелегалами» в Актобе

Как заявили чиновники, они намерены положить конец уличному хаосу и поэтому начали разгонять людей, торговавших у центрального рынка. Сами продавцы выступили против запрета на торговлю. Они заявили, что никому не мешают, и потребовали вернуть им право торговать там, где они, по их словам, просто выживали.
Светлана Кенжебаева возмущена: «Мы 10 лет на этих местах стоим. Нам почему-то бутики такие дорогие не дают. У нас денег нет даже пойти бутик где-нибудь купить, торговать. У нас 5 миллионов нет таких! Мы требуем, чтобы нас оставили на месте. Мы никому не мешаем. Чистота у нас. Мы кусок хлеба сами зарабатываем».
Но у этой истории есть и вторая сторона. На стихийщиков давно точат зуб те, кто торгует внутри рынка — официально, с арендой, налогами и регистрацией. Они говорят: пока одни платят по всем правилам, другие годами работают буквально «с бордюра» и перехватывают покупателей ещё на подходе к павильонам. Итог — честный бизнес, по их словам, не выдерживает такой уличной конкуренции.
Предприниматели возмущены: «Мы уже сколько лет боремся со стихийной торговлей. Из-за этого и в долги влезли, и кредиты набрали. Работаем-работаем, а товар просто гниёт».
В городском отделе предпринимательства уверяют: никого с улицы не выгоняли, не предоставив альтернативы. Подсчитали всех активных участниц базарного протеста, их оказалось 72, и каждой предложили законные торговые места сразу на четырёх городских рынках. Но уличных продавцов такой вариант не вдохновил. В ход пошли эмоции и компромат на тех, кто работает по соседству.
Зоя Сабирова заявила: «Уже 11 дней, как нас начали гонять. У нас у каждого товар сгнил. “Апельсин” нам покоя не даёт. “Апельсин” — они не платят, с… не работают, весами обманывают. Мало того, что калькуляторами обманывают. Даже нам жаловались люди».
Сулубеке Алматова рассказала: «Мы продаём маленькие тряпочки, носки-паски, девчата — свои фрукты. Это социально уязвимые слои вот здесь собрались. Это не те, которые большие деньги, богатые на улице не будут».
В акимате пытаются объяснить нелегалам: времена торговли «где удобно, там и прилавок» закончились. Уличный рынок, который годами жил по своим правилам, решили окончательно закрыть. Полицейские начали штрафовать нарушителей, а чиновники напоминают: речь не только о законе, но и о санитарии.
Заведующий сектором отдела предпринимательства акимата Актобе Талгат Болысбаев пояснил: «Стихийная торговля — это не только нарушение законодательства. Это ещё и угроза здоровью населения, несоблюдение санитарных требований, а также ущерб для тех предпринимателей, которые работают законно. Всем этим продавцам были предложены официальные торговые места на рынках города».
Чиновники советуют стихийным торговцам попрощаться с прежним заработком и переселиться на официальные мини-рынки. Аренда там обойдётся максимум в 20 тысяч тенге в месяц, а торговать по старой схеме им уже не дадут.