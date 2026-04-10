Риелторы оценили сроки продажи квартиры, которая может принадлежать Пугачевой

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Продажа квартиры в районе Арбата, которая может принадлежать певице Алле Пугачевой, может занять не меньше года. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Гильдии риелторов Москвы Андрей Банников.
«Такие объекты быстро не продаются обычно. Полагаю, что можно заложить год», — сказал собеседник агентства.
Банников добавил, что состояние квартиры ему неизвестно. «Но если все там богато, то цена нормальная», — пояснил он.
Ранее источник на рынке недвижимости сообщал ТАСС, что квартира, которая может принадлежать Пугачевой, выставлена за $5 млн (391,2 млн рублей). Отмечалось, что квартира площадью 300 кв. м находится на высоком этаже, в сделку входят два машино-места.