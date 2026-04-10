Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Риелторы оценили сроки продажи квартиры, которая может принадлежать Пугачевой

Вице-президент Гильдии риелторов Москвы Андрей Банников считает, что процесс может занять не меньше года.

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Продажа квартиры в районе Арбата, которая может принадлежать певице Алле Пугачевой, может занять не меньше года. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Гильдии риелторов Москвы Андрей Банников.

«Такие объекты быстро не продаются обычно. Полагаю, что можно заложить год», — сказал собеседник агентства.

Банников добавил, что состояние квартиры ему неизвестно. «Но если все там богато, то цена нормальная», — пояснил он.

Ранее источник на рынке недвижимости сообщал ТАСС, что квартира, которая может принадлежать Пугачевой, выставлена за $5 млн (391,2 млн рублей). Отмечалось, что квартира площадью 300 кв. м находится на высоком этаже, в сделку входят два машино-места.