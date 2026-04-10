Число занятых в бизнесе в Казахстане выросло до 4,4 млн человек

В ходе заседания предприниматели озвучили ряд проблемных вопросов. Представитель Союза торговых сетей Эльбеги Абдиев отметил, что расширение перечня социально значимых продовольственных товаров с 19 до 31 наименования, сохранение предельной наценки на уровне 15% при фактических расходах бизнеса в 20−23%, а также повышение НДС до 16% формируют убыточные условия для торговых сетей. Вице-премьер подчеркнул, что расширение перечня СЗПТ носит временный характер и по мере стабилизации инфляции перечень будет возвращен к первоначальному.