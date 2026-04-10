СГК приступает к благоустройству территорий после ремонтов тепловых сетей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Красноярской теплосети (филиал Енисейской ТГК, подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) завершают ревизию участков, которые не были благоустроены из-за поздних сроков окончания ремонтов в прошлом году.
Восстановительные работы уже начались. Всего в плане благоустройства — 281 участок. Сейчас по каждому из них проводится оценка состояния, формируется перечень работ и запускаются процедуры по выбору подрядчиков.
Предварительные результаты ревизии уже позволяют оценить масштаб предстоящего благоустройства — на участках, которые включены в первоочередной план, будет уложено более 30 тысяч квадратных метров асфальта и восстановлено около 20 тысяч квадратных метров газонов. При этом специалисты подчеркивают: это не полный объем — итоговые цифры будут выше и станут известны после завершения обследования всех территорий. Помимо асфальтирования и восстановления зеленых зон, работы включают установку бордюрного камня и приведение в порядок прилегающей инфраструктуры.
До начала полноценного благоустройства, в период весенней распутицы на ряде участков, в ответ на запрос горожан, энергетики уже выполнили отсыпку щебнем. Перенос сроков благоустройства на 2026 год связан с масштабом ремонтной кампании и климатическими условиями. В ряде случаев ремонты теплосетей завершались поздней осенью, когда проведение восстановительных работ уже невозможно.
С 2020 года СГК системно обновляет теплосетевую инфраструктуру Красноярска, ежегодно перекладывая большие объемы — до 50 километров сетей. В этом году капитальный ремонт затронет более 30 километров, а с учетом реконструкции и нового строительства в программу 2026 года вошло порядка 55 километров. Обновление коммуникаций уже дало результат, общий износ системы теплоснабжения снизился на 30%, а последние три зимы Красноярск прошёл без серьёзных инцидентов на теплосетях.