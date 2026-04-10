НБКИ: доля отказов по заявкам на потребкредиты в марте снизилась на 2,2 п.п

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в марте 2026 года сократилась на 2,2 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 74,6% (в 2025 г. — 76,8%). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов.
По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем доля отказов по заявкам на потребкредиты снизилась на 0,4 п.п. (в феврале — 75%). Этот показатель снижается второй месяц подряд, но по-прежнему находится на высоком уровне.
Среди 30 регионов — лидеров по количеству поданных заявок на потребкредиты наибольшие доли отказов в марте 2026 года были отмечены в Новосибирской (78%), Оренбургской (77,3%), Омской (77,2%) и Кемеровской (77%) областях, а также в Краснодарском крае (76,9%).
Наименьшее значение этого показателя в марте было зафиксировано в Воронежской (69,2%) и Нижегородской (70,3%) областях, Приморском крае (70,9%), Удмуртской Республике (71,7%) и Хабаровском крае (73,3%). В Москве и Санкт-Петербурге доля отказов по потребкредитам в феврале составила 73,7% и 74,2% соответственно.
При этом наиболее серьезная динамика снижения доли отказов по заявкам на потребкредиты в марте 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года была отмечена в Ставропольском крае (-3,9 п.п.), Воронежской области (-3,8 п.п.), Забайкальском крае (-3,6 п.п.), а также в Саратовской (-3,6 п.п.) и Ростовской (-3,5 п.п.) областях. Двумя регионами из топ-30, в которых данный показатель за год увеличился, оказались Москва (+1,4 п.п.) и Республика Татарстан (+0,5 п.п.).
«Несмотря на небольшое снижение в феврале-марте, доля отказов по заявкам на потребительские кредиты остается на высоком уровне. Это связано с сокращением банками аппетита к риску в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой. В этой связи банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем. С другой стороны, снижения ключевой ставки до нынешнего уровня пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.