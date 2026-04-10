В России утвердили ГОСТ на противогололедные материалы

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Росстандарт утвердил национальный стандарт РФ (ГОСТ) на противогололедные материалы (ПГМ) для автомобильных дорог. Он вступит в силу 1 октября 2026 года, ТАСС ознакомился с текстом документа.
«Настоящий стандарт распространяется на противогололедные материалы, предназначенные для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах общего пользования, и устанавливает основные требования к ним при изготовлении, закупке и применении», — говорится в стандарте.
Согласно ГОСТу, противогололедные материалы могут быть твердыми, жидкими или комбинированными и применяться для борьбы «с зимней скользкостью» на автомобильных дорогах. Противогололедные реагенты — химические вещества, способные плавить снежные и ледяные образования на дорогах, обочинах остановках и тротуарах.
В документе приведена классификация материалов, прописаны технические требования к ПГМ и сырью для их изготовления. «Сырье, полуфабрикаты и материалы, применяемые при производстве ПГМ, должны соответствовать требованиям федерального законодательства, санитарным нормам и не должны оказывать сверхнормативного токсичного воздействия на здоровье работников производства и объекты окружающей среды», — отмечается в стандарте.
ПГМ должны быть негорючими, пожаро-, взрывобезопасными и радиационно безопасными. По степени воздействия на организм человека они должны относиться к веществам с классом опасности не ниже 3 (умеренно опасные). При приготовлении, транспортировании, хранении и применении противогололедных материалов работники должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты и спецодеждой.
На автодорогах, проходящих по особо охраняемым природным территориям, в том числе на Байкальской, могут устанавливаться дополнительные требования к таким материалам, следует из документа.