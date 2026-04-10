Центробанк объяснил резкий рост объема наличных у россиян

В марте 2026 года в России заметно увеличился объем наличных денег в обращении. Это связано с отключением мобильного интернета и формированием запасов наличных населением и бизнесом. Об этом сообщил Центробанк.
В среднем в марте потребность банковского сектора в ликвидности на рыночных условиях возросла до 3,6 трлн рублей. При этом всего месяцем ранее потребность составляла 2,9 трлн рублей. Объем наличных денег в обращении увеличился на 0,3 трлн рублей, что выше показателей прошлых лет.
«Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей», — сказано в материалах Центрального Банка России.
До этого об увеличении наличных на руках у россиян писали в конце прошлого года. Тогда аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева связала это с серьезными изменениями в финансовом поведении россиян. Среди ключевых причин наблюдаемого всплеска эксперты называют участившиеся случаи временного ограничения доступа к онлайн-сервисам для некоторых клиентов банков и ужесточение контроля за подозрительными операциями.
А уже в декабре прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин призвал усилить контроль за обращением наличных денег в рамках борьбы с теневым сектором в экономике. Глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам указал, что нужно навести порядок и на оптовых, и на розничных рынках. Кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права российских граждан.
Между тем заместитель председателя Банка России Сергей Белов отметил, что даже в эпоху цифровизации люди продолжают использовать бумажные деньги. Россия не планирует от них отказываться. По словам представителя регулятора, определенная часть населения все равно предпочитает наличные, и это нормально. А задача Центробанка — обеспечить людям возможность выбора, в какой ситуации и какой инструмент им использовать.