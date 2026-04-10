Центробанк объяснил резкий рост объема наличных у россиян

Между тем заместитель председателя Банка России Сергей Белов отметил, что даже в эпоху цифровизации люди продолжают использовать бумажные деньги. Россия не планирует от них отказываться. По словам представителя регулятора, определенная часть населения все равно предпочитает наличные, и это нормально. А задача Центробанка — обеспечить людям возможность выбора, в какой ситуации и какой инструмент им использовать.