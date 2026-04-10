Запрет с 1 сентября: Путин отменил испытательный срок для матерей

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщин с детьми до трех лет. Об этом следует из официально опубликованных данных.
Поправки внесены в статью 70 Трудового кодекса РФ. Ранее такая норма распространялась на матерей с детьми до полутора лет, теперь ее действие расширено.
Инициатива подготовлена группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. В пояснительных материалах указывалось, что период воспитания ребенка до трех лет сопровождается высокой нагрузкой и влияет на возвращение к трудовой деятельности.
Отмечалось, что введение испытательного срока в этот период создает дополнительные барьеры при трудоустройстве и осложняет адаптацию после декретного отпуска.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Одновременно действующее законодательство предусматривает ответственность работодателей за нарушения трудовых прав. В частности, привлечение сотрудника к работе в выходной или праздничный день допускается только с его согласия, за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом.
За незаконное привлечение к такой работе предусмотрена административная ответственность по статье 5.27 КоАП РФ. Санкции включают предупреждение либо штраф до 50 тысяч рублей.
Читайте также: Две пенсии сразу: российский депутат назвал категории получателей.