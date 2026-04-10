Штиль на нижегородском рынке жилья: количество непродаваемых квартир растет

Подорожание жилья в Нижнем Новгороде может продолжиться, но пока этому мешает ряд факторов. ИА «Время Н» поинтересовалось у экспертов о перспективах рынка жилой недвижимости.
По словам президента Нижегородской гильдии сертифицированных риэлторов Елены Макаровой, цены на жилую недвижимость стабилизировались, и резких скачков в ближайшее время не предвидится.
«На “вторичку” возможен даже небольшой дисконт, когда собственники снижают цены для скорейшей продажи», — считает она.
К концу года цены на вторичном рынке могут немного вырасти, если продолжит снижаться ключевая става ЦБ, высказал свою точку зрения генеральный директор агентства недвижимости «Чекни» Анатолий Рябинин.
По мнению эксперта, вероятность снижения ключевой ставки высока. Множество предприятий реального сектора испытывают огромные трудности из-за дорогих кредитов, темпы инфляции уже замедлились, поэтому правительство России принимает меры к снижению ставки. Среди других причин подорожания «вторички» — отложенный спрос, формировавшийся последние два года.
Анатолий Рябинин также указал на существенную разницу в ценах вторичного (средневзвешенная цена — 160 000−170 000 рублей за квадратный метр) и первичного (средневзвешенная цена — 225 000 рублей за «квадрат») рынков. В то же время спрос пока ограничивается невысокой платежеспособностью населения, констатирует он.
Директор Нижегородского центра независимой экспертизы Татьяна Романчева напомнила, что в прошлом году в состав Нижнего Новгорода включили Кстовский район и начали активно застраивать Ольгино и Новинки. Но за счет этих проектов средневзвешенная цена не вырастет, полагает она.
«Если взять город в границах, которые были ранее, то цены никак не падают. Даже со скидками они гигантские», — резюмирует Романчева.
Анатолий Рябинин уверен, что спрос на жилье будет расти.
«Сейчас много новых проектов по застройке, для их реализации требуется расселение. Хоть и численность населения города пока уменьшается (хочется надеяться, что это ненадолго), но присутствует миграция — в нашем городе хотят жить и работать, что также создает спрос», — говорит Анатолий Геннадьевич.
На первичном рынке в настоящее время спрос несколько снизился из-за сокращения льготных ипотечных программ. Из-за роста издержек в строительстве цены вряд ли будут снижаться, зато многие застройщики сейчас активно предлагают скидки.
Как рассказала Елена Макарова, спрос постепенно сместился в сторону компактного и доступного жилья.
«Покупатель сегодня выбирает не количество комнат, а тот ежемесячный платеж, который он может потянуть. Самые ликвидные — однокомнатные квартиры, а “трешки” продаются медленнее», — пояснила она.
По информации Татьяны Романчевой, количество непродаваемых квартир растет.
«У некоторых застройщиков просто неадекватные цены. Есть проекты, которые “зависают” именно из-за некорректной стоимости», — констатирует она.
Как считают эксперты, проблема срыва сроков сдачи объектов в наши дни уже не стоит остро.
«Риски есть всегда, но для покупателя они не катастрофичны, потому что дольщиков надежно защищает система эскроу-счетов. Если проект “заморозят”, им просто вернут деньги, а банк будет вынужден искать нового подрядчика, чтобы достроить дом», — говорит Елена Макарова.
Татьяна Романчева напомнила, что раньше срывом сдачи жилья чаще «грешили» крупные застройщики федерального уровня.
«Сейчас в Нижний Новгород зашло много новых застройщиков, есть и федералы, но пока ничего плохого о них сказать не могу», — поделилась она.