«Известия»: мошенники используют фальшивые чаты ЖКХ для доступа к аккаунтам

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Россиян массово добавляют в фальшивые чаты, оформленные как официальные группы поставщиков коммунальных услуг, с целью получения доступа к их персональным данным и аккаунтам на госресурсах. Об этом сообщили газете «Известия» в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.