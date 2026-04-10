«Известия»: мошенники используют фальшивые чаты ЖКХ для доступа к аккаунтам

В рассылке злоумышленники обещают «перерасчет» или «скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг», сообщила газета.

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Россиян массово добавляют в фальшивые чаты, оформленные как официальные группы поставщиков коммунальных услуг, с целью получения доступа к их персональным данным и аккаунтам на госресурсах. Об этом сообщили газете «Известия» в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

«В рассылке аферисты обещают некий “перерасчет” или “скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг”. Цель мошенников — выманить код подтверждения, который приходит в СМС», — сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, мошенники при помощи кода могут получить доступ к личным кабинетам граждан, в том числе на портале госуслуг.

Мошенники создают поддельные районные и домовые чаты, а также группы от имени различных служб и ведомств, чтобы выманивать личные данные и переводить общение в приватный формат.