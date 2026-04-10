Индустриальную зону в Туркестанской области откроют в июне

Аким Туркестанской области посетил индустриальный парк в Сарыагаше
Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров совершил рабочую поездку в Сарыагашский район, где посетил территорию индустриального парка в городе Сарыагаш. В ходе визита он ознакомился с ходом строительных работ и встретился с предпринимателями для обсуждения вопросов успешной реализации проекта.
Значимость индустриального парка
Аким подчеркнул важность индустриального парка для экономики района и поручил ответственным лицам и инвесторам обеспечить качественное и своевременное завершение работ. Он отметил, что парк станет мощным стимулом для создания новых рабочих мест и развития малого и среднего бизнеса.
«Данный индустриальный парк даст большой импульс созданию новых рабочих мест и развитию малого и среднего бизнеса. Необходимо завершить строительство в установленные сроки и запустить проекты. Со стороны государства оказывается поддержка, теперь мы ждем результативной работы. Наши предприниматели должны развивать свое дело и увеличивать доходы. Для этого есть все возможности. Нужны поиск, развитие и труд. Именно предприниматели двигают государство вперед, поэтому мы строим такие индустриальные парки во всех районах и городах», — отметил Нуралхан Кушеров.
Общая информация о проекте
Общая площадь парка: 6,5 гектара.
Количество выделенных земельных участков: 8.
Начало строительных работ: ноябрь 2025 года.
Планируемое завершение: июнь 2026 года.
Общая стоимость проекта: 800 млн тенге.
Ожидаемое количество новых рабочих мест: 100.
Текущие работы и проекты
На данный момент на территории парка заложен фундамент и установлены несущие конструкции двух объектов. Заливка фундамента ведется на двух других объектах, а строительство пятого объекта планируется начать на следующей неделе.
Всего в индустриальном парке реализуются следующие проекты:
ТОО «Бес қара» — цех по производству лотков для яиц (250 млн тенге, 25 рабочих мест).
«Нұрлы жол» — мебельный цех (150 млн тенге, 15 рабочих мест).
Кондитерский цех (150 млн тенге, 10 рабочих мест).
Цех по производству оборудования для детских площадок (20 рабочих мест).
Цех по производству комбикормов (100 млн тенге, 15 постоянных рабочих мест).
Заключение
Полный запуск проекта индустриального парка в Сарыагаше позволит увеличить объем промышленного производства в районе и обеспечить местных жителей стабильной занятостью.